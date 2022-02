Modifican autobús para hacer viaje en memoria de víctima Covid

MADERO, TAM.- En memoria de su madre que falleció por Covid-19, dos de sus hijos y un nieto, emprendieron un viaje a bordo de un camión escolar de 1975 y que acondicionaron con cocina, sanitario y muebles.

Salieron el pasado 10 de febrero de Cadereyta, Nuevo León y tienen como destino, Mérida, Yucatán. A decir del señor, Juan Daniel Covarrubias Linares hicieron escala en Ciudad Madero para recoger a su hermano Jesús Alejandro, prevé que sea entre el miércoles o jueves cuando sigan con el paseo.

Su madre Marcela Linares Aguilar falleció en febrero del 2021 por consecuencias que le generó la Covid-19, ella también quería hacer el viaje, el cual estaba programado para el 2020, pero lo aplazaron por la pandemia, ella quería hacer las cortinas que colocaron en las ventanas de la unidad.

“Era un viaje que teníamos prometido, Marcela Linares Aguilar quien es originaria de Madero, ya no vive, ya no pude, ya no me alcanzó, muchos mexicanos me van a entender, saben de lo que estoy hablando porque esta pandemia súbitamente se llevó a muchos de nuestros seres queridos, acá a mi madre y a un primo y de todas formas ya está listo el camión”.

El joven David Alejandro Covarrubias Silva, se ha encargado de documentar el viaje por medio de las redes sociales y menciona que la idea es conocer pueblos mágicos y asegura que el viaje es cómodo en el autobús, el cual funciona con gasolina y gas, lo que también representa un gasto.

Por Óscar Figueroa