Por omisión, regidores del PT pueden ser separados del cargo

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Por alguna omisión de sus funciones los regidores del Partido del Trabajo sí pueden ser separados del cargo, proceso que deberá iniciarse por los mismos integrantes del Cabildo.

El director jurídico del ayuntamiento de Madero, Álvaro Alejandro del Ángel Hernández dio a conocer que de manera directa, la administración municipal no puede intervenir en la situación en que se encuentran los dos regidores, al tratarse de un asunto de violencia familiar.

“Si se determina una omisión en sus funciones también incluyen sanciones que pueden ser amonestaciones hasta posiblemente una separación del cargo, sería valorada la situación. La ley prevé varias personas, entes que pueden hacer y lo más viable es que lo haga el Cabildo”.

A los dos regidores del PT, se les involucra en la agresión que sufrió su ex nuera por parte de su hijo en agosto del año pasado y actualmente, integrantes de la Colectiva Feminista Tamaulipeca recaban firmas para pedirle a los diputados locales que sean separados del cargo.

“No tenemos conocimiento, es una violencia familiar, es algo personal y en la que no tiene injerencia el municipio, es una cuestión familiar, no hemos sido notificados, no hay antecedente”.

Del Ángel Hernández, agregó que la ley prevé que cuando un funcionario comete un delito puede ser separado en todos los niveles de gobierno, pero de manera interna la dirección jurídica no puede iniciar un proceso.

