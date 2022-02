Desconocen trabajadores a líder del sindicato del ISSSTE en Tamaulipas

TAMAULIPAS.- Diversas inconformidades han brincado en el sindicato del Instituto de Servicios y Seguridad Social para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), luego que la base trabajadora está cuestionando la falta de trabajo del actual ‘líder’ Eduardo Hernández Ortiz.

Trabajadores señalaron que Hernández Ortiz, no ha hecho nada, no tiene trabajo en más de cuatro años que ha estado al frente del sindicato, advirtió Alfonso de León Perales.

El Secretario de Educación Sindical de los estados zona norte del Comité Ejecutivo Nacional del SNTISSSTE, adelantó que los trabajadores están buscando reformas al estatuto del sindicato nacional, para homologar los decretos de reformas en la Ley Federal del ISSSTE y la del Trabajo en diversos artículos.

“La idea es cambiar nuestro estatuto para ya estar en condiciones de hacer la elección de dirigencia, muy probablemente iniciaremos con la dirigencia nacional antes del 31 de marzo”.

En ese sentido, dijo que la base trabajadora desconoce a Hernández Ortíz, porque no ha tenido acercamiento con los trabajadores, por lo que no pueden calificarlo ni como de malo, “están abandonados los trabajadores por la representación sindical, y por la misma autoridad”.

Adelantó que hay carencia de infraestructura, de equipo, de nuevas plazas y hay mas de 280 plazas vacantes que están semi congeladas, y los trabajadores requieren y exigen atención y un buen servicio en las atenciones que ofrece el Instituto, tanto para derechohabientes como para los mismos trabajadores.

“Desconocemos a la persona que lidera esta organización en Tamaulipas, porque no se ha parado en ninguno de los centros de trabajo en cuatro años y medio que tenemos funcionando, no podríamos calificarlo ni siquiera cómo malo cuando no hay trabajo”

POR NORA ALICIA HERNÁNDEZ HERRERA