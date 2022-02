‘El Mijis’ está vivo, su última ubicación conocida es N. Laredo, asegura su esposa

NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.- Miriam Martínez, esposa de Pedro Carrizales, ‘El Mijis‘, aseguró que el activista se encuentra vivo y que su última ubicación conocida es Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Martínez comentó en entrevista con Radio Fórmula que esta última ubicación se conoció al encenderse el teléfono del exdiputado.

Ante esta información, la Fiscalía de Tamaulipas inició una investigación y comparte información con las autoridades de Coahuila y Nuevo León, como la denuncia formulada por la familia, los documentos de Carrizales, su foto, y el detalle de las llamadas telefónicas y conexiones de datos del celular.

Es una nueva señal y esperemos que primero Dios, él pueda regresar a casa”, expresó.

Miriam Martínez reveló que ‘El Mijis‘ iba a arrancar un programa conocido como ‘La Ropa del Migrante‘, para ayudar a ese sector.

Recordó que la última llamada que sostuvo con su esposo fue el 1 de enero.

Me dijo que se le había apagado su teléfono. Hasta el día 2 de enero me envió unos audios y ya no supe nada de él hasta el momento”, comentó.

