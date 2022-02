Activista ataca al INE, pide más casillas para la revocación de mandato

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El activista solitario, Emilio González acusó al Instituto Nacional Electoral de no brindar información adecuada a la ciudadanía para la Revocación de mandato, además de disminuir la cantidad de casillas para que la gente salga a votar.

El protestante colocó una mante en la plaza de armas de Tampico, acusando sin pruebas al mencionado organismo.

“Es un capricho de ellos, no tienen llenadera de dinero, van a reducir casillas y lo hacen con la intención de que la gente no salga a votar, en otras ocasiones que cambian las casillas, otra de las cosas el presupuesto es muy alto lo que piden, yo creo que mejor ese presupuesto que piden lo gasten en clínicas, hospitales o con gente necesitada, no con estos señores que no tienen llenadera”.

También, mencionó que hay corrupción, debido a que no actúan contra la “compra” de votos, pero no quiso mencionar a ningún candidato en las pasadas elecciones.

“Me estoy manifestando que por favor no sigan comprando ni engañando la gente, yo estoy esperando a algunos compañeros; yo como activista no tengo privilegios, seguiré luchando contra la corrupción”.

En este sentido, el Instituto Nacional Electoral informó a los medios de comunicación el pasado 4 de febrero de 2022, que: “el Instituto Nacional Electoral (INE) cuenta actualmente con un presupuesto de 1,567.4 millones de pesos, en virtud de la negativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de proporcionar recursos adicionales por 1,738.9 mdp para poder llevar a cabo este ejercicio bajo los estándares requeridos por ley”.

Por Javier Cortés/ La Razón.