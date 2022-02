Al fin logró una

Después de varios reveses, finalmente el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas, el morenista Armando Zertuche Zuani, logró un acierto, recuperar el control del órgano legislativo de la entidad.

La mayoría del partido de la 4T aprobó las reformas a la ley orgánica interna del poder legislativo estatal, aprobación que le permitirá a la mayoría de la 4T mantener a raya a los integrantes de la mesa directiva que no se ajusten a las disposiciones legales o no cumplan con sus obligaciones y, al mismo tiempo, cobrar facturas a los directivos que traten de salírsele del huacal, como la diputada Imelda Sanmiguel

Aunque hay que señalar que aún corre el riesgo de que la Suprema Corte de la Nación vaya a echar abajo la modificación debido a que el PAN interpondrá una acción de inconstitucionalidad porque, desde su parecer, el ordenamiento aprobado viola la constitución tamaulipeca.

Como es del dominio público, el coordinador de la fracción de Morena puso de relieve su inexperiencia en el caso de los vetos que el gobierno del Estado interpuso para dejar sin efecto las observaciones del presupuesto y el asunto del reemplacamiento pues el morenista olvidó que los tiempos que tenían para revertir la disposición del ejecutivo ya se habían vencido.

También se vio muy mal cuando obligó a la diputada Leticia Vargas a que asistiera a la sesión legislativa, a pesar de que esta se encontraba en cuarentena porque estaba contagiada de Covid 19.

Otro que, como Zertuche, le ha ido mal en la actual legislatura estatal ha sido el diputado y dirigente estatal de Acción Nacional, Luis René Cantú Galván. Después de varios desatinos, Acción Nacional decidió quitarle la coordinación de la bancada y entregarla a Félix García Aguiar, con el argumento de que el Cachorro se dedicaría totalmente a manejar al partido a lo largo del proceso electoral.

Y a decir de los propios panistas, la presidencia del CEN del partido parece que también le ha quedado grande al diputado.

En asuntos de otra índole, los alcaldes de Tampico, Chucho Nader, y de Madero, Adrián Oseguera, siguen demostrando que cuando se tiene voluntad para ayudar a la gente a resolverle los problemas, no importan las limitaciones económicas ni colores políticos.

Lo decimos porque en la encuesta mensual del ranking de Consulta Mitofsky, el jefe edilicio tampiqueño volvió al primer lugar como mejor alcalde del país. El munícipe obtuvo otra vez el sitio de honor al conseguir 69.6 de aprobación, posición que ya ocupó en 6 ocasiones, desde que asumió el cargo.

En segundo sitio aparece el presidente de la urbe petrolera, que obtuvo una aprobación de 68.2 por ciento. Al igual que el edil del puerto jaibo, AOK se ha mantenido en diversas ocasiones en los primeros cinco lugares de entre un centenar de alcaldes de la República.

Ya que hablamos del municipio fundado por doña Cecilia Villarreal, una buena noticia para los comerciantes de aquella población. El alcalde Oseguera Kernion anunció que, lo mismo que los accesos a la Playa de Miramar, los negocios se mantendrán abiertos no obstante la pandemia, pues los contagios están a la baja.

Por otra parte, el gobierno maderense ha intensificado la capacitación de los integrantes del cuerpo de guardavidas del máximo paseo turístico de Tamaulipas, esto con el objeto de brindar una mejor protección a los turistas durante las vacaciones de la Semana Santa.

Por José Luis Hernández Chávez

jlhbip2335@gmail.com