Belinda reaparece en redes tras ruptura con Nodal

MÉXICO.- Desde que Christian Nodal dio a conocer públicamente la decisión de romper el compromiso con Belinda, la cantante no había dirigido palabra alguna hasta que eligió sus redes sociales para expresar su sentir tras la separación con quien fuera su pareja desde 2019.

Con un mensaje en el que agradeció a sus ‘belifans’, la intérprete de Luz sin gravedad rompió el silencio, después de que fuera vista en el Aeropuerto de la Ciudad de México con destino desconocido, para retribuir el apoyo incondicional y el amor que le han expresado en estas últimas horas.

“Estos días han sido difíciles. Ustedes más que nadie saben que soy una persona introvertida y es porque siempre trato de cuidar mi corazón, pero inevitablemente me duele y mucho”, dijo.

Belifans, quiero agradecer todo el amor y apoyo incondicional que siempre me han demostrado. Estos días han sido difíciles. Ustedes más que nadie saben que soy una persona introvertida y es porque siempre trato de cuidar mi corazón, pero inevitablemente me duele y mucho… — Belinda (@belindapop) February 16, 2022

Asimismo, aseguró que ella está por iniciar un nuevo camino. “Les pido que nuestra energía sea amor y respeto hacia los demás. Empiezo una nueva etapa en mi vida concentrándome en estar bien tanto espiritual como profesionalmente”, añadió.

Aunque ni Belinda ni Nodal han hablado sobre las razones detrás de la ruptura, en días pasados los seguidores de la también actriz, que está por estrenar su serie en Netflix Bienvenidos al Edén, le recriminaron a Nodal, quien les pidió ‘quedarse con lo bonito’.

Es por ello que la cantante utilizó una frase de la escritora francesa Simone De Beauvoir para afrontar un empoderamiento y explicar los aprendizajes que le han dejado este cierre de ciclo. “El día que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza, no escapar de sí misma sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida”, finalizó.

En tanto, Christian Nodal se encuentra dando pasos profesionalmente hablando luego de que este lunes firmara un nuevo contrato con la disquera Sony Music, lo que es su despedida de su antigua empresa Universal, quien el año pasado le impuso un veto. ¿Se vienen nuevas canciones de desamor?

