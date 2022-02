Localizan 14 años después a bebé robado en Jalisco

JALISCO.- Una historia con final feliz compartió esta mañana el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, al confirmar que un bebé robado hace 17 años fue localizado.

De acuerdo con una serie de tuits, compartidos por Alfaro, Salvador “Chava” Macías López fue robado de la clínica 45 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 2005, cuando era un bebé.

Sin embargo, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, en septiembre del año pasado, hizo un análisis facial y el retrato de cómo podría verse actualmente, por lo que desplegaron operativos de búsqueda.

Hace algunos días se identificó a un joven sus características, se le hicieron las pruebas genéticas, así como a su mamá y papá que confirmaron su parentesco.

“Hace unos momentos Chava y su familia recibieron, de forma oficial, la noticia que esperaron durante casi 17 años. Estarán juntos de nuevo”.

Enrique Alfaro envió sus mejores deseos a la nueva familia y reconoció el trabajo del Ciencias Forenses así como al coordinador de Seguridad, Ricardo Berube, y a la Fiscalía General del Estado de Jalisco “por no soltar el dedo del renglón y a cada persona detrás de este gran logro”.

Desde que fue robado Chavita en 2005 me tocó estar ahí, en su búsqueda sin resultados. Casi 17 años, me toca su localización y poner mi granito de arena de la mano con sus padres y la Policía de Zapopan. Es un gusto que la Fiscalía de Jalisco confirme su identidad #AN pic.twitter.com/FAjnpPk7xN

— Renee Hernández (@Renee_Hdez) February 17, 2022