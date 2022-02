Pagan escuelas de Madero hasta 3,500 a CFE

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Hasta 3 mil 500 pesos gastaron algunas escuelas de Ciudad Madero por el servicio de energía eléctrica, en algunos casos se requerían de trabajos que solamente el personal de la Comisión Federal Electricidad podían realizar.

El presidente de la Comisión de Educación, Edgar Nelson Ávalos Domínguez detalló que el 65 por ciento de las escuelas ya reiniciaron clases presenciales y que en dos semanas se estaría al 100 por ciento.

“Una escuela de preescolar le ayudamos a que tuviera energía eléctrica, acá nos cobraron 3 mil 500 pesos y se pudo activar, aunque no se debe pagar una cuota obligatoria, las escuelas necesitan el apoyo, necesitan activarse para solucionar esos daños”.

Dijo que a dos años que estuvieran las escuelas sin alumnos, “por supuesto que tienen muchas necesidades, algunas pudieron cubrirlas, otras no han podido y están trabajando en ello”.

Cuando hay una sobrecarga la cuchilla se daña y el solo hecho de hacer el cambio, era un trabajo complicado, difícil, y solo comisión podía hacerlo, no me gusta decir los nombres, pero es un jardín de niños y se encuentra cerca del primer cuadro de la ciudad, un transformador no se ha podido instalar porque es un cobro alto, es un problema que hemos tenido en cuanto a la luz”.

“Las escuelas tienen que estar cuando menos en buenas condiciones para iniciar, se reactivó un 65 por ciento de las escuelas, las que iniciaron principalmente son preescolar y primaria, están entre un 75 y un 80 por ciento de las escuelas”, declaró el funcionario.

Por Oscar Figueroa

La Razón