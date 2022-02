Belinda estrena canción tras ruptura con Nodal

Luego de que Christian Nodal lanzó ayer el tema Ya no somos ni seremos, este sábado su ex novia Belinda decidió dar salida a una canción, aunque en formato demo, llamada Mentiras “Cabrón”.

A través de su cuenta en YouTube la famosa compartió el tema de casi 4 minutos de duración, con la peculiaridad que no lo ha anunciado en otras redes como Instagram o Twitter.

Destaca que los fans de la cantante han señalado que es un tema dedicado a Nodal, pues su letra es 100 por ciento de desamor.

“Creíste que cuando te fuiste que sin ti yo no podría, que no te superaría y siempre iba a estar triste. Pasaron los días y te sorprendiste cuando me perdiste. Ya no creo en tus palabras, no me pidas perdón, ya no”, canta Belinda en Mentiras “Cabrón”. “No quiero un man que se esté creyendo mejor que yo, siempre peleando y comportándose como un cabrón, me cansé de tus mentiras, ya no quiero tus besos, ahórrate el intento”, dice en otra parte de la canción.

A continuación algunas reacciones de los fans de Belinda ante la nueva pieza musical de la llamada ‘princesa del por mexicano’: “Ganando como siempre, de cada mala experiencia sale una nueva fortaleza”, “La princesa regresó por su trono”, “Tenía que pasar todo esto para tener nueva música”, “En esto debes enfocarte, nunca necesitaste de ningún hombre”, “Beli, no necesitas de un niñito inseguro y berrinchudo, mereces a un hombre a tu nivel”, “Como tú no va a encontrar dos” y “Quedamos todos sorprendidos y alguien opacado”.

CON INFORMACIÓN DE MILENIO