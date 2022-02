Muere el luchador tampiqueño Apolo Rojo

TAMPICO, TAM.- Durante el día, era Juan Castro, era mesero y durante las noches del fin de semana, era rudo, era … Apolo Rojo.

Este viernes se apagó esta estrella de la lucha libre independiente de la zona conurbada, dedicó parte de su vida a este deporte.

“Los golpes de la vida no sabes cuándo pasaran ni qué te tiene el destino preparado para ti pero hay que afrontar la realidad hoy te tocó a ti partir mañana seremos nosotros papá no quiero darte un adiós si no un hasta pronto” publicó su hija Juana Castro.

La comunidad luchística de la zona sur de Tamaulipas, está de luto por la partida de uno de los rudos que hizo historia en muchos torneos, llevando a Tampico, muy en alto.

Amigos y familiares mostraron sus condolencias por esta pérdida, reconociendo su trabajo que hizo en la lucha libre.

Inició su carrera hace más de 30 años y siempre mostró su amor y pasión por este deporte, siendo él maestro de muchos de los nuevos talentos.

Lo habrán de estar velando para posteriormente estarle dando su último adiós.

Por Mario Prieto