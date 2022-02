Se desploma helicóptero a metros de una playa en Miami

ESTADOS UNIDOS.- Este sábado, un helicóptero se desplomó y cayó al mar, pero lo más impactante de esto, es que eso ocurrió justo frente a una playa que en ese momento se encontraba repleta de turistas.

Ocurrió en una playa de Miami, de hecho, el Departamento de Policía de esa ciudad fue el que reportó lo ocurrido y compartió el impresionante video que vas a ver un poco más adelante. Reportan que el helicóptero se desplomó alrededor de la 1:10 de la tarde (hora local) de este 19 de febrero.

El video dura unos pocos segundos, pero son suficientes para ponerse a pensar lo cerca que estuvo de que el helicóptero fuera a estrellarse contra la playa y cayera sobre la gente que estaba disfrutando del sol y la arena en ese momento.

Todo quedó sólo en el susto

Afortunadamente parace que este incidente quedó sólo en lo impresionante de las imágenes, pues no se reportan víctimas fatales tras la caída de la aeronave. La policía de Miami únicamente informó que dos de los tres tripulantes del helicóptero fueron trasladados al Jackson Memorial Hospital en condición estable.

Eso sí, aunque ningún turista de la playa resultó herido, el lugar fue evacuado y la policía informó que toda el área fue acordonada para las labores de rescate, labores que se aventaron los bomberos de Miami durante toda la tarde de este sábado.

Fiuuu, bien dicen por ahí que cuando no te toca, no te toca… Qué bueno poder hablar de esta noticia como sólo un video impactante de esos que abundan en internet y no como una tragedia de grandes proporciones, porque muy cerca estuvo de serlo.

CON INFORMACIÓN DE SOPITAS. COM