Estos son todos los rumores de el próximo crossover del Universo Marvel

MÉXICO.- El gran fenómeno que ahora todos conocemos como el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) cumple 14 años en mayo próximo. Esta exitosa serie de películas y programas de televisión inspirados en los personajes de Marvel Cómics empezó en 2008 con Iron-Man, la primera cinta de Marvel protagonizada por Robert Downey Jr. quien dio vida al genio, millonario excéntrico, play boy y filántropo Tony Stark.

A este peculiar personaje le debemos el haber formado uno de los grupos de superhéroes más queridos (y redituables) en la era moderna. Para ello echó mano de Black Widow (Scarlett Johansson), Capitán América (Chris Evans), Thor (Chris Hemsworth), Hulk (Mark Ruffalo) y Hawkeye (Jeremy Renner), quienes se unieron en el primer gran crossover del UCM: Avengers (Los Vengadores), filme que se estrenó un 27 de abril de 2012.

A lo alrgo de los años, a esta agrupación se han sumado otros héroes como Ant-Man (Paul Rudd), Los Guardianes de la Galaxia (Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, entre otros), El soldado del invierno (Sebastian Stan), Spider-Man (Tom Holland), Black Panther (Chadwick Boseman), Capitana Marvel (Brie Larson), Bruja Escarlata (Elizabeth Olsen), Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), Vision (Paul Bettany), y otros tantos.

Como muchos sabrán, el Universo Marvel está dividido fases que comprenden cierto número de películas que comparten una peculiaridad, casi todas tienen una secuela de Avengers. La primera cinta de 2012 fue el cierre de la Fase 1; la segunda terminó con Avengers: La Era de Ultrón y Ant-Man, en 2015; la Fase 3 tuvo (por ahora) el gran final de la saga dividida en dos partes con Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame, que salieron en 2018 y 2019, respectivamente.

¿Quién tomará el lugar de los Avengers?

La Fase 4 del Universo Marvel empezó apenas en 2021 con la película en solitario de Black Widow, la cual de hecho significó el adiós del personaje en la franquicia. Lo mismo ha ocurrido con personajes como Iron-Man y Capitán América, de quienes ya nos queda únicamente su recuerdo. Este año se estrena la cuarta película de Thor (Love and Thunder) que parece será la última del Dios del Trueno; mientras que en el caso de Hawkeye y Hulk, el primero ya tuvo su serie en Disney Plus y el segundo es probable que diga adiós en la próxima serie de She-Hulk, que también se estrenará en algún momento de 2022.

En consecuencia, ya no tenemos vigentes a todos los héroes que fundaron el poderoso equipo, por lo que casi a la mitad de la Fase 4 muchos nos estamos preguntando qué equipo tomará el lugar de Los Vengadores. En esta etapa del UCM, tendremos el debut de personajes como Moon Knight (Oscar Isaac), Shang-Chi (Simu Liu), Los Eternos, Ms. Marvel (Iman Vellani) y She-Hulk (Tatiana Maslany) pero aún no podemos saber si éstos podrían aliarse más adelante.

Rumor 1: Los Illuminati

Sin embargo, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, secuela de la cinta protagonizada en 2016 por Benedict Cumberbatch, podría ser crucial para saber quiénes formarán el próximo gran grupo de superhéroes del Universo Cinematográfico de Marvel. Y es que al explorar el multiverso tras un hechizo fallido en Spider-Man: No Way Home, Stephen Strange tendrá un encuentro con Charles Xavier (Sir Patrick Stewart), quien recordaremos es uno de los líderes de los X-Men, quienes oficialmente llegarán pronto al UCM.

¿Dónde estaría la clave? Justo en el papel del Profesor X, ya que en el primer avance de la cinta que es dirigida por Sam Raimi se ve cómo Doctor Strange es llevado a una suerte de habitación donde está este personaje, quien es acompañado por otras personas que no se alcanzan a ver, pero que a todas luces son los miembros de Los Illuminati, un poderoso equipo de los cómics.

Los cómics de esta agrupación de superhéros señalan que los Illuminati se formaron -en un inicio- luego de la guerra entre los Kree y los Skrull y ante la latente amenaza de que los segundos vinieran a conquistar la Tierra ya que uno de sus líderes estaban aquí. Inicialmente eran seis integrantes, pero luego de que Capitán América no estuviera de acuerdo con sus métodos para conseguir la paz, éste salió del grupo. El equipo se completa con Iron-Man, Namor, Señor Fantástico y Doctor Strange.

Y si todo fluye conforme a las filtraciones, tendría sentido que los iluminados de Marvel aparezcan en este preciso momento, ya que justo se está rodando la serie Secret Invasion, la cual será protagonizada por Nick Fury (Samuel L. Jackson), Maria Hill (Cobie Smulders) y una de los generales Skrull infiltrada en la Tierra (Emilia Clake). Esta producción se supone debería llegar a la plataforma de Disney Plus en algún momento de este 2022.

Rumor 2: Secret Wars

A raíz de los eventos de la serie de Loki y Spider-Man: No Way Home, quedó confirmado que existen muchas realidades y en ellas incontables variantes de un solo personaje, por ello, se cree que Avengers 5 tendría que girar en torno del multiverso. Entonces, se cree que el próxima gran evento del UCM tendría que estar inspirado en la poderosa saga Secret Wars, que justo tiene por eje rector la pelea multiversal, la cual evidentemente veremos en Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Secret Wars una serie de cómics que se publicó entre 1984 y 1985 en la que un personaje llamado The Beyonder “secuestra” a superhéroes y villanos de distintas realidades y los lleva a un planeta ficticio llamado Battleworld. Ahí los pondrá a pelear entre todos, por lo que deberán formar equipos y crear alianzas a fin de ganar estas “guerras secretas” y poder volver a sus universos.

Entonces tampoco sonaría descabellado que el próximo gran crossover de Marvel se base en esta historia, ya que daría pie al regreso de héroes interpretados por otros actores, bajo el argumento de las avriantes, así como la consolidación de otros no tan nuevos y más los recientes fichajes, como los próximos protagonistas de la saga.

¿Quién dirigiría Avengers 5 y cuándo se estrenaría?

Hasta ahora, en plena Fase 4, no se tiene conocimiento de una próxima película del tamaño de Avengers y sus secuelas, pero lpo cierto es que el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, podría no haber revelado aún todas las producciones que llegarán en los años próximos y hasta antes de la siguiente etapa del UCM.

Sin embargo, muchos directores que ya conocemos, como James Gunn (Guardianes de la Galaxia) o los propios hermanos Anthony y Joe Russo (saga de Capitán América y Avengers Infinity War y Endgame), ya han alzado la mano para ser considerados por Kevin Feige si es que desea una película de Avengers 5.

Se supone que la Fase 4 del UCM debería terminar entre 2023 y 2024 con el nuevo reboot de Los 4 Fantásticos, de la cual aún no se sabe nada, pues se sabía que la dirigiría Jon Watts, el hombre detrás del éxito de Spider-Man: No Way Home, pero recién se anunció que el director dejaba el proyecto. Eso quiere decir que el próximo gran evento del Universo Marvel tendría que llegar después de 2025, o sea, para la Fase 5, donde están programadas las cintas de Blade, el debut de Deadpool y los X-Men en el UCM, así como por las secuelas de Capitán América y Shang-Chi.

Aún es muy prematuro hablar de fechas exactas, pero lo que es un hecho es que sí habrá un gran crossover en el UCM, pues en la última semana de abril, Kevin Feige dijo durante la CinemaCon, que Marvel ya está planeando todas las producciones para los próximos 10 años.

Kevin Feige says he is going on a retreat to plan the next 10 years of the MCU#KevinFeige #Marvel #MarvelNews #ShowbizNews #MovieNews pic.twitter.com/K5OeKIQqmi — BANG Gaming (@BANGGaming) April 28, 2022

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO