Reaparece con nueva apariencia Rafael Amaya

MÉXICO.- Rafa Amaya se dio a conocer como actor en México gracias a la exitosa serie de “El Señor de los Cielos”, donde le dio vida a “Aurelio Casillas”. Su físico y belleza fueron parte importante para que el histrión se ganara el corazón de todos sus seguidores. Lamentablemente tuvo que poner en pausa su carrera debido a las adicciones, pero parece que ese capítulo ya quedó atrás y está de vuelta.

Después de tener que suspender el proyecto donde le dio vida a un narcotraficante hasta 2018, Amaya está de vuelta frente a las cámaras y listo para volver con nuevos proyectos y una temporada más “El Señor de los Cielos”, pero previo a esto, sus fans encontraron un detalle que llamó la atención de todos.

Se trata de su cara, ya que después de estar internado en la clínica de Julio César Chávez, lugar donde se recuperó de sus adicciones, Amaya se volvió a mostrar en redes sociales junto a grandes personalidades, pero en las fotos se alcanza a ver algo diferente en el rostro. Estas imágenes se crearon las teorías donde se indica que es su doble o inclusive que se operó.

Los cambios físicos

Rafa fue considerado uno de los hombres más guapos de la TV en México, pero las adicciones lo llevaron a perder su increíble cuerpo. Lo que nadie esperaba era que al volver a los reflectores tendría un cambio en la cara. Muchos piensan que se realizó un arreglito estético en el rostro.

Primero compartió una publicación con Ozuna donde el actor apareció con una gran sonrisa, pero no era la que lució en las primeras temporadas de “El Señor de los Cielos”, ya que sus dientes aparecen diferentes. Aquí se abrió la posibilidad de una cirugía estética para arreglar un poco después de los estragos de las adicciones.

En la foto con Nodal se le ve con un semblante más relajado, pero siguen viéndose diferente. Aquí la sonrisa ya no se nota tan diferente, pero no es el mismo al que aparecía antes del 2018. Esto levantó la sospecha que se trata de un doble, ya que no hay mucha relación entre la foto con el exponente urbano y el del regional mexicano.

