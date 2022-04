Vacunarán masivamente en N. Laredo

NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.- En Nuevo Laredo se realizará una jornada de vacunación federal masiva contra el COVID-19 anunció la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal.

Quien acompañada por la directora de Salud Municipal, Liliana Margarita Arjona Barocio y el Comandante de la Guarnición Militar de Nuevo Laredo, Jesús Felipe Padilla Castañeda, destacaron que se redoblará esfuerzos para que estén vacunadas la mayor cantidad de personas antes de que se acabe el mes.

Indicó que el Gobierno Federal destinó 30 mil vacunas AstraZeneca para Nuevo Laredo.

En esta ocasión aclaran autoridades, no es necesario registro previo.

Aunque se genera comprobante de vacunación.

Para realizar esta campaña, se colocarán módulos itinerantes en: dispensarios, maquiladoras, centros comerciales, plazas y recorridos en las distintas colonias.

La vacuna se aplicará a mayores de 18 años.

En total, se contará con 34 módulos de vacunación en Hospital General, Cruz Roja, Hospital Civil, ISSSTE, Polyforum La Fe y Centro Cívico son algunos de los centros donde se podrá vacunar.

También se vacunará en los dispensarios médicos y las 6 clínicas UNE ubicadas en: Valles del Paraíso, Santa Cecilia, 1 de Mayo, Campanario, Los Toboganes y Los Olivos II.

Los horarios para viernes y sábado será de 8:00 de la mañana a las 8:00 de la noche, esto en las Clínicas UNE.

Como parte de esta estrategia desde ayer se implementó un módulo en el Parque Viveros durante las festividades del Día del Niño el próximo sábado.

“Venía a celebrar el día del niño con mis hijos, se me acercaron en forma amable personal de SEDENA, les comenté que no contaba con identificación y me facilitaron la vacuna de todos modos, me siento agradecido por el compromiso que se tiene en México con la salud, los esfuerzos del presidente Andrés Manuel López Obrador se suman a los de la alcaldesa con la vacuna binacional”, dijo Hugo Magaña de la Rosa/ beneficiado

Se dijo que más de 300 personas estarán destinadas a aplicar la vacuna.

En esta jornada Participa la Secretaría de Bienestar Social, Dirección de Salud, SEDENA y Guardia Nacional.

Destacan autoridades que el 60 por ciento de neolaredenses cuenta con esquema completo de vacunación de acuerdo con información del gobierno federal.

POR STAFF

EXPRESO-LA RAZON