Recrean recorrido de Debanhi con el taxista la noche de su muerte

NUEVO LEÓN.- Con detalles que no se conocían y explicando qué sucedió la noche que conoció y recogió a Debanhi Escobar, el conductor de la aplicación móvil Juan David Cuéllar, contó a un programa de noticias qué sucedió, paso a paso, la noche que murió la joven. Con una recreación de los hechos, el chofer de taxi explicó la situación que vivió al trasladarla.

El caso de la muerte de Debanhi Escobar, ha conmocionado a la opinión pública no sólo en Nuevo León, también en el resto del país, sumándose así a una de las desapariciones de mujeres, primero, y luego confirmación de su fallecimiento.

Recrean recorrido con Debanhi Escobar en taxi

Acompañado de una periodista, Juan David Cuéllar, el taxista que la llevó en su unidad guiada por una aplicación móvil, recreó el recorrido de Debanhi en la noche que desapareció.

“Dejo a Debanhi y a su amiga alrededor de las 1:20 am frente a la Quinta El Diamante, y sigo trabajando”, indicó Juan David Cuéllar, conductor de taxi por aplicación.

Luego de esto, pasaron unas horas y él explica qué sucedió al ir por ellas para recogerlas de nueva cuenta.

“Alrededor de las 4:00 am regreso (a recogerlas). (…). A las 4:05 se sube Debanhi en la parte de atrás del coche”, indica.

Debanhi comenzó a llorar

Luego de recogerla, Cuéllar señala que Debanhi Escobar comenzó a llorar y le pidió que hiciera algo en especial, a lo cual él accedió con extrañeza.

“Debanhi me pide que arranque y me pide que me pare delante de una camioneta blanca. Y se pone a llorar, y empieza a tomar otro semblante”, precisó Juan David Cuéllar.

Para finalizar el hilo de lo que se presentó en Twitter, el conductor remató qué le pidió Debanhi en el último momento en que la vio.

“El carro de las chicas nos pasan y yo intento seguirlo, pero se me pierde (…). Alrededor de las 4:20 Debanhi me pide que la deje en otra quinta, donde se que hay otra fiesta (…). La foto que le tomé fue alrededor de las 4:25 am”: Juan David Cuéllar.

