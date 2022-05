Cristiano Ronaldo ya sigue a ‘Checo’ Pérez en Instagram

Checo Pérez está pasando por uno de sus mejores momentos en su carrera, no solo por su rendimiento en la Fórmula 1, sino también porque recibe el reconocimiento de deportistas reconocidos, tal es el caso del portugués Cristiano Ronaldo.

De forma sorpresiva, el astro portugués comenzó a seguir al piloto de la escudería Red Bull en su cuenta de Instagram, cosa que ni el coequipero Max Verstappen posee.

Aunque el piloto holandés no sigue a Cristiano en las redes sociales; en cambio, Checo sí sigue al portugués desde hace unos meses. No es común que el atacante del Manchester United siga a los atletas mexicanos, ni siquiera a su ex compañero Javier Chicharito Hernández, con quien compartió vestidor en el Real Madrid.

Los mexicanos que sigue Cristiano en Instagram

Checo se convirtió en el segundo mexicano en tener el follow de Cristiano; el otro atleta azteca es el boxeador jalisciense Saúl Álvarez. Al igual que el piloto, el Canelo también sigue a CR7. Canelo, campeón indiscutido de los supermedianos, se verá las caras ante el ruso Dmitry Bivol el próximo 7 de mayo en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Por su parte, Pérez sigue incrementando su popularidad en la Fórmula 1, en especial luego de conseguir dos podios de forma consecutiva en el el Gran Premio de Australia y en el de Emilia-Romaña.

