“Son puras groserías”: Luis de Alba acerca de los nuevos comediantes

Luis De Alba, el famoso comediante creador de exitosos personajes cómicos como “El Pirruris”, “Juan Camaney” y “El Ratón Crispín”, se encuentra en medio del ojo del huracán debido a que demeritó a la sangre nueva de la comedia en México pues aseguró que lo único que saben hacer es subirse al escenario para decir groserías, por lo que a continuación te contamos todo lo que dijo y lo que generó con sus polémicos comentarios.

El polémico comentario de Luis de Alba fue realizado durante una entrevista para el canal de YouTube llamado “Margarito Music” donde el querido comediante fue cuestionado sobre la forma en la que ve la actualidad de la escena cómica mexicana por lo que el actor de 76 años aseguró que, aunque hay buenos exponentes, la mayoría de comediantes nuevos solo basa su éxito en decir groserías a diestra y siniestra.

“El humorismo es el humorismo y lo que pasa es que hay chavos muy buenos, pero yo no sé por qué o quién les dijo que para hacer reír tienen que salir a escena y hacer chistes hay que salir mentando la madre o que son puras groserías y groserías no es así”, sentenció el comediante quién ya se encuentra totalmente recuperado de la cirugía a la que se sometió en septiembre de 2021 para que le pusieran una prótesis de cadera.

En otro momento de la entrevista, Luis de Alba aseguró que él y los comediantes de su generación sí saben emplear las groserías en pro de la comedia pues reiteró que no solo es mentar madres, no obstante, no quiso hacer señalamientos directos para no meterse en problemas.

“Nosotros las usamos pues así hablamos los mexicanos, pero bueno, ellos a veces sí se mandan, pero ya aprenderán, nosotros los viejitos sabemos cómo trabajar con groserías cuando se puedan usar y se deban, pero no nada más estar mentando madres a lo…”, finalizó Luis de Alba.

Reacciones en redes

Las declaraciones de Luis de Alba dividieron opiniones en redes sociales pues sus detractores salieron a tratar de evidenciarlo señalando que sus participaciones en las “Sexycomedias” no eran mejores de lo que presentan los nuevos comediantes pues consideran que el doble sentido tampoco es un recurso muy sofisticado para hacer reír al público, mientras que sus seguidores lo apoyaron y reconocieron que era muy difícil escuchar decir al “Pirrurreishon” una grosería durante sus espectáculos cómicos, cabe mencionar que, hasta ahora, ningún comediante de la nueva generación ha salido a replicar las palabras del actor que le dio vida al personaje de “Juan Camaney”.