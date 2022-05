Estudiante tamaulipeca competirá en encuentro Internacional de Lectura

TAMPICO, TAM.- Odette Anahí Pérez Gómez, estudiante de 9 años representará al Colegio Carrusel de las Américas en el segundo Encuentro Internacional Virtual de Lectura en Voz Alta que se llevará a cabo este martes 3 de mayo, compitiendo contra alumnos de otros 8 países.

La pequeña de tercero de primaria, indicó que está lista para competir y demostrar lo que día a día practicó y mejoró asesorada por su maestra Rubí.

“Voy a participar en un concurso virtual de lectura en voz alta, va a ser el martes, me he preparado practicando lectura, he leído Risitos de oro y los tres ositos”.

Pérez Gómez, obtuvo el primer lugar en el concurso de lectura a nivel zona escolar No. 130, premio que le dio su lugar en este concurso internacional.

Por su parte, la directora Estela del Carmen Medina Meza dijo que el trabajo de la maestra fue mejorar la entonación, fluidez, velocidad lectora y sobre todo, que la participante se sienta segura.

Afirmó que la escuela tiene todo el personal, equipo y preparación para que los alumnos se puedan desarrollar, pero, enfatizó en la importancia de la participación de los padres de familia en el aprendizaje de los niños.

“Lo fundamental es que el colegio puede tener un programa diseñado con los mejores fundamentos, las maestras ponerle todo el empeño, los niños quieren, pero el que sus papas estén en casa dándoles apoyo y seguimiento a todo lo que hacen es esa piedra angular”.

Algunos de los países participantes son: España, Argentina, Perú, Bolivia, Chile, Uruguay.

Finalmente, la directora recomendó a los padres de familia comprar libros para los niños y que éstos puedan desenvolverse en la lectura, para aprender y enriquecer su vocabulario.

Por Javier Cortés