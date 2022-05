VIDEO. ‘El Jaugar’ dice llorando que él no mató a Debanhi

NUEVO LEÓN.- Gustavo Isidoro Soto Miranda, un hombre que es conocido en Nuevo León (México) como “el Jaguar”, reapareció en redes sociales y causó diferentes opiniones al hablar de Debanhi Escobar y llorar al asegurar que no es la persona que relacionan al caso.

A través de sus redes sociales, el hombre solicitó dejar de ser relacionado al caso de Debanhi.

“Mi nombre es Gustavo Isidoro Soto Miranda, a mí no me apodan ‘el Jaguar’, me están acusando de feminicidio en el caso de Debanhi. Ayúdenme a compartir este video, me estoy haciendo viral”, explicó el hombre a través de un video.

El nombre de este hombre surgió luego que un periodista y creador de contenido web llamado Fabián Pasos, compartiera una supuesta conversación de WhatsApp entre Debanhi y una de sus amigas.

La conversación, cuya veracidad no ha sido comprobada, señalan a “el Jaguar” como una persona interesada en Debanhi.

“Yo no quiero hablar ahorita de ese tema, no quiero decir por qué me relacionan, porque pues todo eso va a salir en la entrevista”, señaló el hombre tras dar a conocer que fue invitado a dar una entrevista en una cadena de televisión que transmite en Estados Unidos.

Soto Miranda explicó que la “evidencia” que se ha mostrado sobre él es una serie de coincidencias; señaló que han sido malinterpretadas por los medios de comunicación.

“Yo necesito que me crean, por favor. Por favor”, recalcó Soto mientras lloraba y pedía que se le ayude a “limpiar” su “dignidad”.

CON INFORMACIÓN DE CHAPINTV