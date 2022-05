Amiga se despide de la mujer policía emboscada en Reynosa

TAMPICO, TAMAULIPAS. – Una de las mejores amigas, de Gis Segura, como le gustaba que le llamaran, le escribió una carta en su face y se despidió de ella…”Serás mi angelito, hasta pronto” , dijo Nohemí Guzman.

Una chica , quien al parecer también es elemento de la policía estatal de Tamaulipas, dedicó unas emotivas palabras para su compañera emboscada y muerta en Reynosa, Tamaulipas.

“Baby duele saber que no estarás mas con nosotros, duele ver tus fotos con palabras de despedida, me dueles en el corazón como no tienes una maldita idea pues aun no era hora de que te fueras, mas siempre agradeceré a dios por haberme permitido conocerte en todas tus facetas”, dijo.

Detalló que entre 4 paredes compartieron momentos de felicidad, tristeza, llantos y angustia, que juntas lo superaron.

Mencionó que siempre la recordará

como la persona llena de vida que siempre fuiste con esa sonrisa radiante con la qué contagiaba a todos.

Por Mario Prieto/ La Razón.