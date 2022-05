Sin“apagafuegos” se quema el Cielo

TAMAULIPAS.- Avanza el fuego en la zona de la Reserva de la Biosfera el Cielo, en dos incendios forestales uno de ellos en el municipio de Jaumave y otro más en Gómez Farías, pese a ello, las autoridades no han tomado acciones para combatirlo.

El reporte más reciente de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), ubicó el primer incendio en límites del ejido Padrón y Juárez, con el 20 de abril, que por ubicarse en una zona de muy difícil acceso los brigadistas no han podido combatirlo.

Detalla el informe que a la fecha ese incendio ha consumido un total de 204 hectáreas principalmente de hojarasca y matorrales y se ubica en la reserva de la Biosfera el Cielo.

A consecuencia que este incendio se ubica sobre dos cañones donde es difícil acceder, actualmente no se está combatiendo por brigadistas al considerarse de bajo riesgo.

Pese a que éste incendio tiene más de 20 días el cual no ha podido ser controlado.

Se estima que esa conflagración inició por la caída de un rayo, ya que, al ubicarse en una zona de muy difícil acceso, es casi imposible que alguna persona lo hubiera provocado.

Por ello, la única opción para combatirlo sería por aíre, pero no se cuenta con el apoyo por parte de ningún helicóptero para realizar descargas de agua en esta zona.

Este incendio no pone en riesgo a la población, debido a que se ubica muy lejos de las zonas rurales de la zona.

No atienden fuego en Gómez Farias

A más de 48:00 horas que se reportó la presencia de fuego en la zona de la Reserva de la Biosfera el Cielo en el municipio de Gómez Farías, cerca de los límites con Jaumave, autoridades de Protección Civil del estado y de la CONAFOR, no han tomado conocimiento y aún no cuentan con informes.

Campesinos del ejido 20 de abril fueron quienes reportaron el incendio que se puede apreciar desde su comunidad y lo ubicaron a 6 kilómetros al sur dentro del municipio de Gómez Farías.

Advierten que ya fue reportado a las autoridades, pero no tiene conocimiento cuando se realizarán acciones para combatirlo, ello a pesar de ubicarse dentro de la Reserva de la biosfera.

Cabe citar que en Tamaulipas en temporada de incendios se han registrado 11 conflagraciones en diversos municipios del estado, donde el daño preliminar reportado es de más de 10 mil hectáreas siniestradas.

Por Antonio de la Cruz

EXPRESO-LA RAZON