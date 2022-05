Coronavirus podría generar variante fatal: Bill Gates

MUNDO.- El multimillonario Bill Gates, cofundador de Microsoft, advirtió que el mundo sigue en riesgo de que una “variante fatal” del covid-19 surja y no se pueda hacer nada al respecto.

En una entrevista al Financial Times, Bill Gates aseguró que “todavía estamos en riesgo de que la pandemia genere una variante más transmisiva, incluso más fatal”.

Bill Gates says a global surveillance team is needed to spot pandemic threats https://t.co/fRu8oIzAXy — Financial Times (@FinancialTimes) May 1, 2022

Bill Gates se volvió viral luego de lanzar una “predicción” en 2015 sobre un virus letal que llegaría al mundo y para el que no estaba preparada la humanidad.

Gates aseguró que es importante invertir dinero para evitar otra pandemia, además de formar un grupo de expertos capacitados para detectar y enfrentar amenazas sanitarias rápidamente.

El multimillonario aseguró que el mundo necesita epidemiólogos y hasta modeladores informáticos para detectar rápidamente las nuevas amenazas.

La OMS no se toma en serio las pandemias con la financiación actúa… tenían menos de 10 personas antes de la aparición del coronavirus”, comentó.

El empresario también urgió a los científicos a crear nuevas vacunas que resulten más eficaces y duraderas contra el covid-19.

Bill Gates se encuentra promocionando su nuevo libro: How Prevent The Next Pandemic donde detalla enseñanzas que nos deja la pandemia de coronavirus y que se pueden usar para nuevos peligros.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR