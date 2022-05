No voy a lucrar con el nombre de mi hija: Padre de Debanhi

MONTERREY.- Mario Escobar, padre de Debanhi, advirtió sobre la existencia de personas y páginas en redes sociales que están estafando a la gente a costa del caso de su hija que conmocionó a Nuevo León y todo México.

El señor Escobar habló sobre la aparición de estafadores y aseguró que él no buscará ganar dinero utilizando la imagen o el nombre de Debanhi Susana.

“Hay youtubers y cuentas falsificadas de Debanhi o mías que están pidiendo dinero. No depositen dinero a ninguna cuenta. No lo estoy autorizando. No voy a lucrar con el nombre de mi hija”, avisó.