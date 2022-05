PACIC sólo mantendrá los precios 2 meses; asegura asesor financiero

TAMPICO, TAM. El asesor económico, Erick Guerrero Rosas aseguró que el Paquete contra la Inflación y la Carestía (PACIC) que presentó la Secretaría de Hacienda en conjunto de la iniciativa privada, no ataca el problema real de la inflación y sólo podrán contener los precios hasta dos meses.

Guerrero Rosas, estuvo presente en la Convención Nacional Ganadera Tampico 2022 participando como ponente, en donde refirió que el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador no está atacando el problema de raíz.

“Dos o tres meses no más, tienen que irse a otro tipo de medidas más fuertes que son lo que no ha querido hacer este gobierno: impulsar la inversión privada, el principal motor de crecimiento. Les ha dado patadas, les ha puesto obstáculos, así no se puede, eso es inflacionario porque sino produce más economía no hay mayor oferta de bienes y no puede bajar la inflación”.

El Paquete contra la inflación y la carestía, consiste en cuatro ejes, divididos en producción, distribución y comercialización de productos y servicios, en donde destaca la participación de la Iniciativa Privada para contener la inflación.

Afirmó que cada que el gobierno federal golpea la inversión privada, está fomentando la inflación ya que impide una mayor generación de riqueza en el país.

El especialista en finanzas, recomendó a la ciudadanía tomar en cuenta algunos aspectos para no caer en una crisis económica.

“A nivel personal, cuidar mucho el dinero, buscar actividades extras y buscar invertir el dinero de la mejor manera posible, cada quien sabe cómo administrar su casa; que las madres de familia sean muy obsesivas con las ofertas, cuidar al máximo el gasto familiar”.

Reconoció que la inflación de alimentos es uno de los casos que más ha pegado a la población, así mismo, se dirigió al foro agropecuario y les planteó invertir en tecnología para aumentar la productividad, siempre y cuando cuiden los costos para no caer en deudas que genere desempleo.

Por Javier Cortés