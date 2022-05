¿Por qué se celebra el Día de Star Wars el 4 de mayo?

ESTADOS UNIDOS.- La frase de Star Wars, “que la fuerza te acompañe”, es lo que dice un maestro del arte de los sables láser y aquellos que celebran 4 de mayo como el Día de Star Wars lo consideran un mantra que debe recordarse cada año.

Sin importar la brecha generacional o a cuántas galaxias se encuentren de distancia, los fanáticos de Star Wars consideran especial esta fecha, pero ¿cuáles son los orígenes del Día de Star Wars?

¿Cómo surgió el Día de Star Wars?

Desde el estreno de Star Wars: Episodio IV: Una Nueva Esperanza, en 1977, los espectadores fueron hipnotizados con los efectos especiales en las peleas de sables láser y naves espaciales entre los rebeldes contra el Imperio Galáctico. Incluso, logró recaudar más de 307 millones de dólares en taquillas, según el portal Box Office Mojo.

A lo largo de la cinta se mencionaba la frase “que la fuerza te acompañe” o “la fuerza estará contigo”, traducida del inglés “may the force be with you”, cuya finalidad era desear suerte a los protagonistas. Sin embargo, trascendió más allá de las escenas, hasta formar parte de la cultura popular.

Una parte de la oración, en el idioma original de la película, se adaptó y fungió como referencia al cuarto día del mes de mayo, que traducido en en el inglés es “may 4th” o “may fourth”.

El uso de la transformación de este diálogo icónico se utilizó por primera vez dos años después del estreno de la primer película de la saga de Star Wars, cuando en los periódicos de Gran Bretaña aparecía el encabezado, “Que el 4 te acompañe, Maggie” o “May the 4th be with you, Maggie”, en inglés, después que Margaret Thatchet asumiera el cargo de primer ministra, el 4 de mayo de 1979, según lo informa el portal oficial de Star Wars.

Con el paso del tiempo, la cultura anglosajona se apropió de este juego de palabras, para festejar el 4 de mayo como el Día de Star Wars, de manera no oficial. No obstante, los apasionados de la franquicia consolidaron la fecha y la convirtieron en un fenómeno mundial, en el año 2011, durante la conmemoración de la franquicia de Star Wars en el Toronto Underground Cinema, en Canadá, según el escritor de televisión y autor del libro “100 cosas que los fanáticos de Star Wars deben saber y hacer antes de morir”

De igual forma, el 4 de mayo ha sido un pretexto para portar los mejores disfraces de soldados del Imperio, jedis, princesas rebeldes de la República Galáctica o intentar igualar uno de los 61 atuendos que usó Padme Amidala en cada una de las películas y series animadas, contabilizados en “Star Wars por números”.

¿Qué significa “la fuerza” en Star Wars?

En las películas de Star Wars es común ver a los jedis y a los antagonistas siths arrojar objetos enormes a sus contrincantes, saltar largas distancias, lanzar rayos azules con las manos e incluso controlar las mentes de las personas con poca inteligencia, con el control de la fuerza.

Sin embargo, Luke Skywalker explica a Rey, en la película de Star Wars VIII: El Último Jedi, que la fuerza “no es el poder que tienes, no es sobre hacer flotar rocas. Es la energía entre todas las cosas, la atención, el balance que mantiene al universo unido”.

En otras palabras significa encarnar el poder que reside en el entorno: los animales, las plantas, el frío de la tierra, el calor del sol, la naturaleza, con el objetivo de ser el medio que transmita las sensaciones de estar en contacto con los elementos y canalizarlo al realizar una actividad.

A pesar de esta lección que dio el maestro Luke Skywalker a la padawan Rey y a todos los espectadores, sobre la importancia de la naturaleza para el equilibrio de la vida, la calificación de la audiencia fue de 2.5 estrellas de la máxima calificación 5, según el puntaje de Rotten Tomatoes.

Por otra parte, si tú eres un fanático y ya viste todas las películas y series de la saga, únete a la experiencia desentir fuir la fuerza en el Día de Star Wars con el concierto galáctico de la CDMX.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR