Unión de Padres de Familia en contra de nuevo plan de educación por SEP

TAMPICO, TAM.- La Unión de Padres de Familia del Sur de Tamaulipas A.C. exigió al Gobierno Federal detener los nuevos Planes y Programas del Modelo de la Nueva Escuela Mexicana “Marco curricular y Plan de estudios de la Educación Básica Mexicana” ya que no va a resolver el rezago estudiantil que dejó la pandemia por coronavirus.

Tras emitir un comunicado, se puede leer que a consecuencia de la pandemia los indicadores educativos profundizaron de manera negativa, como el incremento en el abandono escolar o el atraso en aprendizajes de conocimientos básicos, así mismo, el retraso escolar de hasta 3 años, principalmente en lectura de comprensión y pensamiento lógico-matemático.

Julieta Camacho Lemus, presidenta de la Unión de Padres de Familia del Sur de Tamaulipas A.C. y David Hernández Muñiz, consejero comparten su postura, coincidiendo en que no aceptan los nuevos planes basados en premisas ideológicas.

La sociedad civil y expertos en educación también se unieron para solicitar que antes de aprobarlo se realicen diferentes diagnósticos: incluir en la capacitación a la Sociedad Civil con experiencia, hacer una prueba piloto antes de aplicar; evidenciar los diagnósticos que impulsó un cambio curricular, conocer de forma oportuna los materiales educativos y poder opinar sobre ellos.

“La educación no debe improvisarse ni castigarse, por el contrario, debe ocupar un lugar privilegiado en la agenda del gobierno federal, por ello, exigimos a la Secretaría de Educación Pública a nivel Federal, no implementar a la ligera cambios en el modelo educativo pues no hay seriedad ni confianza en las consultas hasta el momento realizadas”.

