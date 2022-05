Combaten inflación frenando precios de casetas y alimentos

MÉXICO.- El gobierno federal lanzó ayer el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), con el cual busca hacer frente al alza en los precios de 24 productos de la canasta básica, en los próximos seis meses.

Entre las principales medidas de la estrategia destacan la eliminación de aranceles a la importación de productos básicos e insumos, entre ellos la carne de res, harina de maíz y de trigo, entre otros, así como el incremento de la producción de granos y la estabilización de los precios de las gasolinas y diésel.

El plan es un acuerdo de buena voluntad entre el gobierno y las empresas, no se trata de medidas coercitivas o de control de precios, subrayó el presidente Andrés Manuel López Obrador en conferencia de prensa.

Presente en la exposición del plan, el sector empresarial expresó su apoyo al programa para frenar el aumento en los precios de productos básicos. Sin embargo, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación de Nuevo León (Caintra) llamó a que, además, el gobierno federal recurra a otros mecanismos, como el aliviar la carga regulatoria a las empresas.

ACCIONES CONTRA LA CARESTÍA

Entre las medidas del Paquete Contra la Inflación y la Carestía destacan:

Estabilizar el precio de las gasolinas y el diésel.

Se eliminan los aranceles a la importación de productos básicos como la carne de res.

Aumentar la producción de granos como frijol y arroz.

No aumentar los costos de peaje en las carreteras del país y hacerlas más seguras.

Incrementar la distribución de fertilizantes.

Precios de garantía en maíz, frijol, arroz y leche.

Congelan precios de alimentos y casetas

Con apoyo de la IP se busca frenar 6 meses la carestía; aclara el Presidente que no se trata de un control de precios.

Desde Palacio Nacional se dio a conocer el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic) a partir del cual el gobierno federal y las empresas buscan atajar el alza de precios en los alimentos de la canasta básica en los próximos seis meses.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se trata de un control de precios ni medidas coercitivas, sino de hacer algo frente al fenómeno que ataca a todo el planeta por los efectos de la pandemia de covid, y de la guerra de Rusia contra Ucrania.

“No se trata de control de precios, es un acuerdo, una alianza para garantizar que la canasta básica de alimentos tenga un precio justo.

“Es un acuerdo de buena voluntad y pensamos que va ayudar (…) No es decir ya con esto resolvemos el problema; no, es hacer algo, no quedarnos con los brazos cruzados, esto va ayudar y hay que tomar otras medidas”, apuntó el mandatario ante los principales representantes empresariales y productores como Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE); Héctor Tejada Shaar, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) y Juan Cortina Gallardo, presidente del Consejo Nacional Agropecuario.

López Obrador también agradeció al sector empresarial su disposición para sumarse al plan contra el alza de precios en alimentos, que los consumidores tengan precios justos y que no haya abusos.

Previamente, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, detalló que a través de este acuerdo se estabiliza el precio de las gasolinas y el diésel; además de que se elevará la producción de granos como el maíz, frijol y el arroz.

“Hay un aumento previsto en producción de granos, en producción para el bienestar estimamos que lo que ya está sembrado y la contribución que haremos en materia de fertilizantes van a darnos aproximadamente dos millones más de toneladas de granos en este sector de producción para el bienestar. Además, llevamos la acción para Sembrando Vida, en donde hay potencial para agregar 800 mil toneladas más y también, con la extensión de los fertilizantes de 4 a 9 estados, que es en donde está planteada la distribución de fertilizantes, estimamos dos millones de toneladas más. Es una meta sobre la que nos enfocamos, esto aminora la presión de precios sobre una mayor oferta”, destacó.

La estrategia antiinflación también incluye ofrecer mayor seguridad en las carreteras del país, no aumentar los costos de peaje en estas vías de comunicación a cargo de Capufe y el Fonadin, tampoco las tarifas ferroviarias y se eliminan los aranceles a la importación de productos básicos e insumos, entre ellos la carne de res, de cerdo, cebolla, huevo, jabón de tocador, harina de maíz y de trigo, entre otros.

También se reducirán los tiempos de despacho aduanal y se trabajará para tener un despacho ágil de carga en puertos marítimos.

“Todas estas medidas en gran sentido son oferta, reducción de costos, no estamos incidiendo sobre programas de control de precios ni de ninguna otra medida directa porque creemos que la oferta y la reducción de costos estimula la competitividad de la industria y va a permitir el mejor manejo por parte de la industria”, indicó Ramírez de la O.

El secretario confió en que pronto se sumen más empresas a este esfuerzo que de inicio durará seis meses con posibilidad de ampliarse y aseguró que los planes de crecimiento económico para México se mantienen en 2.5% para el cierre de 2022, siempre y cuando “no haya otro invasor como el covid-19”.

Por su parte, el líder del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, señaló que todos los empresarios están en el ánimo de colaborar para mitigar la inflación para apoyar a las familias.

Dijo que posiblemente la inflación se incremente, pero la idea es hacer algo para controlar el alza en los precios de los alimentos e insumos.

A la presentación del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic) también acudieron los empresarios Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios; José Medina Mora, de Coparmex; Vicente Yáñez, presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, así como Mauricio M. García Muñoz, de ConMéxico.

Asimismo, Alberto Manuel Sepúlveda Cosío, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Walmart de México, y Liliana Mejía Corona, vicepresidenta global de Asuntos Corporativos de Grupo Bimbo.

Por parte del gabinete asistieron los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; de Economía, Tatiana Clouthier; de Agricultura, Víctor Villalobos, así como el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR