Dirigencia nacional del PRD respalda al “Truko”

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La dirigencia nacional del PRD estuvo este día en Tamaulipas para respaldar la candidatura de César “Truko” Verástegui, y para celebrar el 33 aniversario de la fundación del partido.

“Vamos muy bien, estamos seguros de que vamos a ganar Tamaulipas… estamos seguros por el trabajo que estás haciendo (refiriéndose a Truko), se han integrado muy bien los partidos de la coalición, las últimas encuestas nos confirman que vamos ya en la delantera y no nos vamos a rajar, al contrario vamos a aumentar las simpatías entre los electores”, señaló Chucho Zambrano, dirigente nacional del partido.

En el evento también estuvo Miguel Ángel Mancera, coordinador de los senadores perredistas y el coordinador de los diputados, Luis Espinoza Cház.

Zambrano señaló que no es usual que la directiva esté presente en algún estado de la República, pero ahora, en reconocimiento a la campaña de Truko Verástegui “estamos aquí para refrendar esta decisión de caminar contigo y de compartir el destino de Tamaulipas”.

El Estado no quiere regresar a los niveles de inseguridad de hace seis años, señaló el dirigente perredista, “la sociedad no quiere regresar a un escenario de esas características, Tamaulipas no puede regresar y quedar en manos de quienes en otras partes están hundiendo y destruyendo al país”.

Truko Verástegui, dijo, es el candidato de las propuestas, que conoce los retos del estado y tiene las recetas para atenderlos. Aseguró que Morena ha caído en “mezquindad” al decir que si no votan por su candidato van a perder los apoyos, “son programas que nosotros como Coalición aprobamos en su momento”.

Por su parte, César Truko Verástegui, candidato de la coalición PAN-PRI-PRD afirmó la importancia de esta alianza que representa “seguir adelante y no dar un retroceso en las políticas públicas que está marcando el gobierno federal”.

Por la tarde, Verástegui participó en el Foro político de la Canaco Victoria, donde presentó su plataforma en temas fundamentales como economía, seguridad, agua, servicios públicos e infraestructura.

Habló sobre el esquema de financiamiento con una bolsa de 10 mil millones de pesos para emprendedores, micro, pequeñas, medianas y grandes empresas.

Por Nora Alicia Hernández Herrera

Expreso-La Razón