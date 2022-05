Crece engaño con créditos de empresas falsas

TAMAULIPAS.- Debido al incremento de fraudes financieros contra personas que buscan un crédito, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros alertó sobre la suplantación del nombre comercial de 23 instituciones financieras.

Estas últimas están dedicadas a otorgar financiamiento, engañando y despojando del poco recurso de quienes se acercan y caen en la trampa.

La CONDUSEF pidió a la ciudadanía estar en alerta permanente ya que de enero a la fecha, son 23 instituciones financieras las que han denunciado esa situación, donde roban datos fiscales o administrativos y se hacen pasar por ellos, para engañar al interesados en un crédito.

Ahora se suman a esta lista 20 SOFOM que son Sociedades Financieras de Objeto Múltiple por lo que se da a conocer el modus operandi de los defraudadores que operan en todo el país.

Primero, los afectados manifiestan que fueron contactados por teléfono o redes sociales, y les ofrecieron créditos inmediatos con pocos requisitos, y mensualidades pequeñas.

Usan información como razón social, direcciones, e imagen corporativa de entidades financieras autorizadas.

Se hacen pasar por ellas, solicitan a sus víctimas información personal vía WhatsApp y ponen en riesgo sus datos personales, y lo más grave es que piden anticipos de dinero en efectivo o mediante depósitos a una cuenta bancaria con la finalidad de gestionarlo, también solicitan adelantar mensualidades, pagar gastos de apertura o una fianza de garantía que equivale al 10 por ciento del crédito solicitado.

Los créditos pueden ser desde mil hasta 200 mil pesos, pero cuando las víctimas realiza los depósitos a la cuenta señalada, no reciben el crédito y es imposible localizar a los promotores. Es hasta entonces que descubren el engaño de que fueron objeto.

Por ello se recomienda evitar contratar préstamos o créditos donde tengan que dar anticipos.

También deben verificar que la empresa este registrada en el SIPRES, no dar dinero antes que otorguen el crédito; no entregar documentos personales, no dar información ni hacer operaciones por medio de FB y WhatsApp, no firmar documentos, para mayor información está el porta Fraudes Financieros donde se pueden consultar estos datos,

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZON