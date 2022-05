Falta de energía eléctrica provoca afectaciones en la salud de niños

TAMPICO, TAM.- El jardín de niños “Vicente Guerrero”, tiene una matrícula de 115 alumnos, quienes al día de hoy están sufriendo por el calor a consecuencia de un mal trabajo de la Comisión Federal de Electricidad, provocándoles cansancio y “asfixia” por portar el cubrebocas en actividades físicas, indicó la directora del plantel.

Cristal Muñoz dijo que todos están sufriendo, pero principalmente los niños de 3 a 5 años de edad, una etapa en donde aún necesitan de mucho cuidado.

“Se sienten más débiles por la sudoración que presentan, el cubrebocas aparte presenta asfixia para ellos, las actividades que hacen al aire libre son pocas por el calor, lo que hacemos es ventilar las aulas con las ventanas”.

Señaló que no han podido utilizar los equipos electrónicos desde hace más de una semana, de igual forma, los alimentos se tuvieron que sacar del refri porque sino se descomponen.

La molestia por parte de los padres cobró factura durante este viernes, pues la mayoría decidió no mandar a sus hijos a la escuela y sólo acudieron 35 pequeños.

“Hoy bajó la asistencia porque algunos niños no quieren venir porque se sienten incómodos, hoy asistieron 35 niños de 115; de continuar así no tengo otra solución que me hayan autorizado, nosotros seguimos asistiendo”.

Agregó que, los padres de familia han pagado 4 veces al eléctrico para verificar qué pasa, pero el problema radica fuera de la institución y es responsabilidad de la Comisión Federal de Electricidad.

A día de hoy, existen cuatro reportes: U0104480080, U0104487302, U0104489469, U0104489915 pero todos han sido ignorados.

Por Javier Cortés