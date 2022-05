Mujer vivió con un perrito en una cabina telefónica durante confinamiento por covid en China

CHINA.- Ante el aumento de casos de covid-19 en China, los habitantes de Shanghai han tenido que estar nuevamente en confinamiento.

Sin embargo, hay personas que están sufriendo por falta de vivienda. Tal es el caso de una supuesta trabajadora migrante que se vio obligada a vivir con su perro dentro de una cabina telefónica.

During Shanghai's lockdown, a woman and a dog lived in a phone booth in Shanghai for a month. She was expelled by police on April 29, 2022. Now she has been found by reporters, and she and her dog are safe.#shanghai #ChinaLockdown #china #COVID19 #Omicron pic.twitter.com/r2L74IN2KX

— Pillar Sen (@PillarVonSen) May 4, 2022