Desempleo, riesgo latente

TAMAULIPAS.- El plan anti inflación impulsado por el Gobierno Federal deja espacios a la especulación, debido a que se presentó el “qué harán” pero con poca información sobre el “cómo” y sin aclarar las repercusiones que esto traerá a la economía del país y por cuánto tiempo operará este esquema de contención de precios.

Empresarios de la zona sur coinciden en que podría afectar directamente en los márgenes de ganancia y para soportarlo, las empresas tendrán que ser más eficientes o bajar costos lo que podría implicar recortar la nómina, por lo que el desempleo sería un riesgo latente.

El presidente del Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas, Íñigo Fernández Barcena, dijo que en el país se vivió una primera mitad del sexenio con muchas complicaciones, principalmente inestabilidad política, sobre todo en el primer año del gobierno federal, lo que aunado a la pandemia, ha ido complicando el panorama económico del país.

En el último informe de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOEN) del INEGI, México reflejó una importante recuperación, pues la tasa de desempleo cayó a su nivel más bajo en dos años, al fijar la tasa de desocupación en 3.5%, un descenso de 0.25 puntos porcentuales respecto al mes de febrero.

La tasa de desempleo registró su nivel más bajo desde marzo de 2020, cuando se posicionó en 3.32% y se marcaba una debacle laboral por el inició de pa pandemia por el Covid-19, en esa ocasión.

Al mes de marzo del 2022, la población desocupada sumó un total de 1.7 millones de personas en el país, la menor cantidad en más de dos años, es decir la población ocupada aumentó en 566 mil 504 personas respecto al mes anterior, para sumar un total de 56.6 millones de mexicanos.

Estas nuevas cifras evidencian que en marzo de 2022, la población económicamente activa llegó a 58.4 millones de personas, cifra superior en 120 mil 986 personas en su comparación mensual.

Respecto al plan presentado por el Gobierno Federal, el empresario tampiqueño dijo que con la información que ha publicado la Federación se prevé que haya presión en los márgenes de ganancia por los acuerdos, lo que podría generar reajustes de las empresas.

“Si mi materia prima me está encareciendo, porque yo la importo o porque se rige por los Commodity, como la luz que varía mes a mes, porque la energía no entra dentro de este acuerdo, pues cómo lo voy a hacer yo, y es reflejar esos altos costos en mi precio de venta, si yo estoy topado y mis costos están aumentando pues tengo que ser más eficiente o reducir los costos, y dentro de los costos pues lamentablemente pudiera ser la nómina”, reveló.

Cuestionado si es una preocupación que ya tienen los empresarios de la zona conurbada, reconoció que aún no en niveles preocupantes, sin embargo, ante el panorama económico, es un posibilidad real.

“No quiero decir que es una probabilidad alta, pero es una posibilidad, vamos a ver de qué manera los empresarios, los productores, los comerciantes, sortean esta situación y solamente el tiempo lo dirá. Lo que hemos platicado son solamente temas económicos, algunas posibilidades, algunas especulaciones de lo que pudiera suceder. Aquí lo importante es celebrar el tema de seguridad y esperar una explicación de todo esto subsidios de dónde van a salir”.

Sobre los puntos positivos del plan anti inflación destacó el tema de la seguridad en carreteras, así como la contención de algunos costos para los empresarios o productores, que terminan afectando el precio final de los productos.

“Hay temas que son bastante positivos, el anuncio de reforzar el tema de las carreteras es importante, el cual celebramos con mucho gusto que se le invierta mayor dinero, porque desafortunadamente en los últimos años, desde hace 10 ó 15 años, este tema de los robos y la delincuencia que está habiendo en las carreteras de todo el país, afecta y crea mermas a los transportistas y a los fabricantes, ellos han tenido que ponderar este riesgo de sufrir robos y lo reflejan aumentando un poco el precio”, reconoció.

Fernández Barcena destacó que las medidas para apoyar la economía podrían también beneficiar a toda la población, principalmente en temas de seguridad pública y provocaría activaciones de otros sectores económicos.

“Si reforzamos esa parte, que no solo es transportar la carga, también va a generar confianza para la ciudadanía para poder salir a vacacionar y es una buena medida, otra medida positiva, siempre y cuando podamos identificar cómo se está generando, es que no aumenten el peaje y que reduzcan tiempos y costos de trámites aduanales y en los movimientos portuarios, son positivas porque te ayudan a continuar con el movimiento de la economía y a no tener que reflejarle costo adicionales al precio de los productos”.

El Presidente del CIEST cuestionó que el esquema diseñado por el Gobierno de la República aún no revele detalles importantes sobre de dónde saldrá el recursos para contener los precios, evitar alzas en peajes y combustibles, si como el tiempo que podrían durar estas medidas y sobre todo, el qué pasaría desposees de terminar este plan.

“La pregunta será este subsidio, porque al final es un subsidio aunque no lo aumentes, al final muchos de los otros productos como la energía, afectan la estructura de costos de las empresas, la presunta será sin o aumentar el peaje es un tema de eficiencia porque estamos siendo más productivos, si es así es algo que se celebra”, apuntó.

En el punto más álgido de la pandemia en 2020, México perdió más de 1.1 millones de empleos formales y más de 12 millones de personas abandonaron la PEA, es decir, la fuerza laboral. Las personas han vuelto a trabajar, pero como se refleja en el último dato del INEGI, más del 55% de las personas permanecen en la informalidad.

Por Omar Reyes

Expreso-La Razón