NASA enviará imágenes de humanos desnudos para “atraer” extraterrestres

ESTADOS UNIDOS.- La NASA planea enviar imágenes de humanos desnudos para lograr “atraer” a los extraterrestres, como parte del proyecto ‘Faro en la Galaxia (’Beacon in the Galaxy’).

La imágenes de humanos serán digitalizadas y estará acompañada con una invitación para que los extraterrestres nos conozcan.

Los extraterrestres verán en las imágenes, de la NASA, a una mujer y a un hombre desnudos saludando.

¿Qué planea la NASA enviando las imágenes de humanos desnudos?

El proyecto de la NASA buscará atraer a extraterrestres de alrededor de la Vía Láctea. El mensaje propuesto incluye matemáticas básicas y conceptos físicos para establecer una comunicación universal.

Las imágenes busca proveer de información a los aliens para que conozcan nuestra composición bioquímica y a que visiten nuestro planeta.

Sin embargo las imágenes de humanos desnudos no serán tan gráficas, sino que serán ilustraciones. Algo así como un dibujo de una tarjeta de presentación o de regalo.

La ilustración de los humanos desnudos será pixelada, para “atraer” a los extraterrestres.

¿Qué otras cosas incluirán en el proyecto de la NASA?

En el proyecto de la NASA se incluirá una ilustración del ADN y también se ilustraron conocimientos relacionados al:

– Sistema Solar

– Matemáticas

– Física

– Geografía

Las imágenes de los humanos desnudos para los extraterrestres están cifradas bajo un mensaje binario codificado, que sería enviado directamente al espacio.

Los científicos de la NASA creen que es más probable que los extraterrestres entiendan un mensaje binario codificado, que un mensaje un normal.

Además el mensaje transmitirá la ubicación de nuestro planeta tierra. Con ello se buscará indicar las coordenadas exactas del cúmulo globular.

¿Qué busca la NASA con enviar imágenes a extraterrestres?

El objetivo del proyecto de la NASA será enviar un mensaje hacia cualquier tipo de vida extraterrestre, no importando que tan lejos se encuentren. Y servirá como una carta de presentación.

Enviar mensajes de vida hacia extraterrestres no resulta nada nuevo, pues ya existían proyectos como Pioneer y Voyager, que buscaban enviar mensajes hacia seres de otras galaxias.

Sin embargo la novedad será que ahora serán las imágenes de humanos desnudos serán mensajes de código binario que llegarían a extraterrestres que se encuentren a millones de años luz.

Un año luz es una longitud empleada en la astronomía que equivale a la distancia que recorre la luz en un año. Su valor se multiplica la velocidad de la luz en el vacío.

Con información de The Sun, New York Post, Proyecto “A Beacon in the Galaxy”.

