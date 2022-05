Nodal confiesa que aún mantiene comunicación con Belinda

MÉXICO.- Christian Nodal, famoso cantante de regional mexicano, ha estado en la mira tras su ruptura amorosa con Belinda. En medio de ‘dimes y diretes’, nuevamente el famoso ha dado de qué hablar, pues reveló que sigue en contacto con Belinda. Además, no descartó una reconciliación.¿Están apunto de volver? Fue en entrevista con Francisca Lachapel, en donde Christian Nodal habló de su profesión, pero también un poco de su vida personal.

Sobre su profesión, el cantante compartió que los proyectos musicales siguen. Además de que su estudio de tatuajes va muy en serio. Incluso, aseguró que lo nombraría «LADON», es decir su nombre al revés. Con respecto a su vida personal, el cantante mencionó que actualmente sólo tiene “amigas”. Es decir, derribó los chismes que apuntaban que el cantante había estrenado romance tras ser captado con una mujer muy sonriente.

Cantante no descarta retomar su romance Pero como era de esperarse, en la entrevista no pudo faltar el tema de Belinda y su ruptura. El intérprete de ‘Adiós, amor’ dio mucho de qué hablar al revelar que sigue en contacto con Belinda. “Charlas hemos tenido, pero es que no sé, son cosas que van de la vida”, dijo Nodal tras ser cuestionado. “O sea que siguen hablando”, preguntó la periodista. “No, hemos tenido pláticas, pero como te digo, no sé en qué posición nos ponga la vida”, agregó Christian Nodal sobre Belinda. En este sentido, Nodal no descartó que su separación sea un “no” definitivo ni un “sí” definitivo: “No es un no definitivo ni tampoco un sí definitivo”, comunicó el famoso. Finalmente, Nodal expresó que él puede perdonar a cualquier mujer, pero que eso no significa que seguiría con ella. “Le perdono todo, que siga con esa mujer es diferente, lo esencial es perdonar”, comentó. Como era de esperarse, este tema ha enloquecido a los de la pareja conocida como ‘Nodeli’. ¿Habrá reconciliación?

