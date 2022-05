¿Qué es eso de Mataulipas y Tamaulipaz?

TAMAULIPAS.- La base de la campaña de Arturo Diez Gutiérrez Navarro es el discurso simple, las frases llamativas que suelta con frecuencia para atraer la atención, el uso de algunos lugares comunes y la explotación del sentimiento de hartazgo de muchos, sintetizado en las ganas de decir lo que se piensa pero no siempre se atreven. Por eso utiliza las palabras “Mataulipas” y “Tamaulipaz”, para tratar de conectar con la gente.

Su idea de hacer una campaña en donde utiliza conceptos como “Comenzar de Cero” y hacer un juego de palabras con su apellido -”Diez”-, para tratar de proyectarse como una oferta aspiracional para el común de los tamaulipecos, le puede funcionar en cierto segmento, pero en su caminar se tropieza con él mismo.

Por su origen empresarial y su pertenencia a la élite económica y social del noreste del país, cree, tiene la certeza de que puede ser considerado como la tercera opción, la que evite un camino más extremo en la conducción de los destinos de Tamaulipas, ante la polarización tan marcada que hay entre los dos principales candidatos. La realidad es cruda porque es diametralmente diferente. A Arturo le han dicho que puede captar los votos de panistas inconformes con la alianza con el PRD y el PRI y aún de simpatizantes de esos partidos y de Morena que no están de acuerdo con la designación de sus abanderados. No parece que vaya a ser así.

No es que Arturo, el millonario candidato de Movimiento Ciudadano, tenga malas intenciones: Solo tiene una lectura errónea de la realidad política del estado. Ha tenido la mala fortuna de integrar un equipo en el que no terminan de consolidarse las cosas y ha fallado en la emisión de mensajes que sean congruentes entre su narrativa electoral y la verdad.

Cuando habla de su intención de construir un nuevo Tamaulipas, lo hace utilizando la última letra del abecedario. Los asesores, foráneos evidentemente, ignoran el impacto que tiene ese elemento en el subconsciente de los tamaulipecos. Se entiende que quieran utilizarlo como un concepto abstracto para decir que el estado puede volver a tener paz, pero, puede entenderse diferente.

Es decir, Arturo tendría que responder una pregunta simple, directa, fácil, que justo en estos días planteaba un colega: Si no hay paz en el estado, ¿que diga cuántos autobuses de la empresa de transporte de su suegro fueron quemados, secuestrados, retenidos por los violentos durante este sexenio? ¿A cuántos pasajeros, con estadía legal o no en el país, les obligaron a dejar varados en algún punto de la geografía tamaulipeca? Parece una obviedad, pero en los detalles está la importancia de las cosas.

¿Qué es eso de Tamaulipaz y Mataulipas? Como juego de palabras es un poco ingenioso, simple y por lo mismo, atractivo a amplias masas que poco tiempo dedican a analizar un mensaje político. Más que poderoso, es llamativo. No es irreverente, no es disruptivo, no apela a la simpatía de quienes tienen otros problemas en el estado, como en el país. Pero se lo vendieron como lo ideal. En fin.

Por cierto, Arturo Diez Gutiérrez Navarro desayunó ayer en el exclusivo Club de Industriales en Tampico con algunos colaboradores. Luego fue a Altamira y por la tarde tuvo reuniones con socios de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y de la Cámara Nacional de Comercio del puerto. Este sábado a la 1:45 estará acompañado por el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Rannauro en una conferencia de prensa.

Aunque legítimo, el esfuerzo del millonario candidato de MC está siendo notablemente insuficiente para colocarlo más allá del rango que va del 3 al 6% de las estimaciones totales de votos, de acuerdo con la mayoría de las encuestas.

“TRUKO”, A MOSTRAR LA FUERZA EN EL SUR

Como había comentado ayer, este día estará en la zona César “Truko” Verástegui, candidato de la coalición “Va por Tamaulipas” para realizar una intensa gira que abarcará los municipios de Tampico y Altamira.

La idea es mostrar, lo que se dice en el argot político, el músculo con el que cuenta la coalición que integran los partidos que lo postulan. Hay que decirlo, tanto el PAN como el PRI tienen estructuras que pueden movilizar antes, durante y después de las campañas. Aunque se han disminuido por quienes se han ido a Morena, siguen teniendo la parte más robusta.

De acuerdo con la programación de actividades, por la mañana sostendrá una reunión con dirigentes de organismos privados que integran el Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas (CIEST), pero como tiene carácter privado no habrá acceso a medios informativos y solo se sabrá de lo que hablen ahí y de los compromisos que haga, cuando su equipo de trabajo difunda los detalles. El encuentro es importante en la ruta que sigue “Truko” a la gubernatura, porque tener el apoyo y la buena disposición de los hombres y las mujeres que manejan las empresas en la zona siempre es fundamental, al menos en esta región.

Luego, al mediodía el candidato de la coalición PAN-PRI-PRD estará en el hotel Posada wn una concentración masiva de maestros que le brindarán su apoyo, para después acudir a Altamira en donde convivirá en el Salón Verde del Sindicato Petrolero con liderazgos políticos y del PRI de ese municipio. Aún en Altamira, pero ya más tarde, por la zona del libramiento poniente, “Truko” tendrá una reunión con comerciantes y trabajadores de la Central de Abastos.

Para el domingo está previsto que “Truko” encabece una mega concentración y caminata en el populoso sector Infonavit, bastión panista y en donde los partidos que lo postulan esperan la participación de miles de personas. Se sabe que acudirán a darle mayor respaldo a Verástegui todos los principales liderazgos que están participando en la campaña, desde Chucho Nader a Carlos Pérez, Lalo Hernández Chavarría, Rosa González, Mon Marón y otros más.

ESCOTILLA

Jorge Rivera Schotte, gerente de Comapa Zona Conurbada, integró desde hace unos meses una estructura paralela al PAN llamada “Comités de Agua”, que puso a disposición de “Truko”. El funcionario confía en que con esa red y sobre todo el respaldo de su padrino el senador Ismael García Cabeza de Vaca, sea el candidato a la Alcaldía de Tampico en 2024. Falta tiempo, pero ya anda en eso. Luego les cuento más porque a los panistas no les gusta esa idea.

