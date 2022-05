Madre de Debhani habla por primera vez sobre el caso

A través de un video, Dolores Bazaldúa, mamá de Debanhi Escobar Bazaldúa, se pronunció por primera vez sobre el hallazgo de su hija. Compartió el dolor que siente por los trágicos sucesos.

En la grabación, Dolores también se dirigió a las personas y medios que han lanzado calificativos revictimizantes a la joven, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado 21 de abril en el Motel Nueva Castilla.

Asimismo, explicó que no se encontraba en condiciones emocionales para rendir declaraciones o entrevistas, razón por la cual no se había pronunciado anteriormente sobre el hallazgo de Debhani. Comentó que la joven ya no se puede defender y no aporta nada a la investigación el que personas estén juzgando o suponiendo cómo era su vida privada.

“Le han puesto muchos calificativos a mi hija, ahora ella no se puede defender, en los audios, en los videos escucho muchas cosas duras que dicen: ‘Ella era la que se drogaba’, ‘ella era la que compró el vodka’, ‘ella era la de todo’, desgraciadamente ella no está para defenderse”, señaló.

Por otro lado, aseguró que confía en la justicia y que lo único que “exige” es que se aclaren los hechos para que “salga el o los culpables”.

Dolores admitió que sólo la gente que desafortunadamente también se encuentra en su lugar y busca esclarecer sus casos es quien en verdad entiende cómo se siente.

“Me siento triste y dolida, ustedes no se imaginan cómo me siento, las madres y las personas que realmente han padecido por esto son las personas que me comprenden, cuando andábamos en la búsqueda muchas personas se nos acercaron, que tienen mucho tiempo de no saber de sus hijos y de sus hijas, yo desconocía todo esto, desgraciadamente ahorita que estoy pasando por esto me doy cuenta de las muchas injusticias que hay”, dijo.

“Es una pesadilla que ya quisiera que terminara”, mencionó la madre de familia, al momento que agradeció a todas las personas que, de forma solidaria, han mostrado apoyo.

Por último, dirigió un mensaje a las y los adolescentes:

“A todas las jovencitas y jovencitos que quieren divertirse, que desgraciadamente estuvieron encerrados en su casa por la pandemia o por otras situaciones y quieren divertirse: háganlo, pero todo con moderación, fíjense con quién van a las fiestas, fíjense quiénes son sus compañeros, sus amigas, sus amigos, háganle caso a sus padres o a sus madres, por algo se los decimos”.

“Yo se lo dije a mi hija, que no se fuera, a lo mejor presentía algo, desgraciadamente las cosas pasaron de otro modo”, compartió.