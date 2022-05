Propone matrimonio en el estadio de los Toros de Tijuana y es rechazado

TIJUANA.- A través de redes sociales se ha viralizado la historia de un joven que se atrevió a proponerle matrimonio a su novia luego de que su equipo favorito, los Toros de Tijuana de la LMB, jugaron un partido en el Estadio Chevron. Sin embargo, el aficionado no recibió la respuesta que esperaba, ya que la joven huyó del lugar.

¿Qué fue lo que sucedió en el estadio?

En un video que fue publicado en la plataforma de TikTok se aprecia el momento en que el aficionado de los Toros bajó al campo tras terminar el juego y se dispuso a proponerle matrimonio a su novia a través de un micrófono frente a decenas de asistentes.

Pese a la conmovedora escena, la novia del aficionado no aceptó la propuesta y al poco tiempo de escuchar la pregunta huyó del lugar. Por su parte, las personas que se encontraban en el estadio se sorprendieron al ver la reacción de la joven.

“Quiero decirte si te quieres casar conmigo”, se escucha al joven decir al momento que se pone de rodillas ante la chica.

Mientras tanto, el chico se queda hincado y desanimado mientras las personas intentan consolarlo tras ser rechazado por su novia.

Lo batearon en el estadio al amigo ???????? pic.twitter.com/CEnL1O0xpK — Toros De Tijuana ???? (@TorosDeTijuana) May 7, 2022

¿Por qué no aceptó la propuesta?

Ante la situación el video se volvió viral en redes sociales, pues las opiniones se los internautas se dividieron apoyando a la chica que rechazó al joven y los que la criticaron por huir del lugar. Además, hubo quienes atacaron al aficionado de los Toros de Tijuana, pues señalan que iba “mal vestido” y debió “arreglarse” para hacer la propuesta de matrimonio.

“Primero se hubiera bañado, arreglado un poco y dejado esa pinta de vago muerto de hambre. Así solo le va a aceptar la propuesta una persona igual a él. No sé quién es la chica, pero se ve mejor vestida y educada igual y solo se sintió abrumada y luego le dijo si en la cheleria”, “No la juzguen, ella no estaba obligada a decir que sí, esas cosas se platican en privado…”, “Ella no estaba obligada a decirle que si, además que el vato uso la presión social, neta se merecía que le dijera que no” y “Se puede entender, si le pide matrimonio vestido de cholo que más se puede esperar”, fueron algunos de los comentarios.

Cabe señalar que, el material fue publicado por la cuenta oficial de los Toros De Tijuana de Twitter, donde decenas de internautas han comentado y reaccionado al video.

CON INFORMACIÓN DE HERALDO DE MÉXICO