Sasha revela si ya hay denuncia formal contra Luis de Llano

MÉXICO.- Sasha Sokol se convirtió en tema de conversación en redes sociales durante las últimas horas debido a que realizo nuevas declaraciones en torno al caso de abuso que sufrió por parte de Luis de Llano cuando él tenía 39 años, mientras que ella tan solo tenía 14 y en esta ocasión la cantante de Timbiriche aprovechó para hacer una petición especial a los medios de comunicación, asimismo, la cantante reveló si ya existe una denuncia formal ante las autoridades en contra del famoso productor.

Estas nuevas declaraciones de Sasha Sokol ocurrieron durante un ríspido encuentro con diferentes reporteros de espectáculos durante su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y para empezar fue cuestionada sobre la posibilidad de que su historia con Luis de Llano aparezca en una serie donde se cuente la historia de “Timbiriche”.

“Si los medios no hubieran normalizado lo que pasó, tal vez yo no hubiera vivido lo que viví… Se ha hablado de eso durante muchos años, pero todavía no hay nada concreto, ojalá que ninguna televisora, ahora con eso que sucedió quiera lucrar con este dolor y en lugar de ofrecer una disculpa porque esto haya sucedido en frente de sus narices, y lo hayan normalizado de la misma manera ahora quieran lucrar”, señaló Sasha Sokol.

¿Hay denuncia formal en contra de Luis de Llano?

En otro momento de la entrevista, Sasha Sokol fue cuestionada sobre el estatus de la denuncia en contra de Luis de Llano, sin embargo, luego de ironizar sobre este cuestionamiento, reveló que todavía no ha interpuesto una denuncia formal en contra del polémico productor, quien hace unas semanas ofreció una disculpa pública por este caso.

“Yo sé que ustedes se preocupan por mí como ser humano, no están buscando likes en sus canales, ni views, les agradezco mucho que respeten este momento tan doloroso que estoy viviendo, el día que denuncie se van a enterar corazones”, fueron las palabras de Sasha Sokol, quien actualmente tiene 51 años de edad.

“Esto no es un espectáculo”

Para finalizar el tema, Sasha Sokol aseguró que el haber destapado el caso de abuso del que fue víctima por parte de Luis de Llano fue una situación verdaderamente lastimosa para otros miembros de “Timbiriche”, sin embargo, no reveló cuáles fueron las reacciones de sus compañeros, pero aprovechó para dejar en claro que todo esto no se trata de un montaje para obtener fama, sino que es una situación real.

“Como Luis de Llano y yo nos hemos dedicado tantos años al entretenimiento, yo entiendo que unos puedan pensar que esto es un espectáculo, no lo es, es un tema profundamente doloroso y que tiene unas consecuencias gravísimas, así que, en nombre de los niños y niñas que están siendo víctimas de abuso, yo les pido con enorme cariño que elevemos el nivel de la conversación”, finalizó.

CON INFORMACIÓN DE HERALDO DE MÉXICO