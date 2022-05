Apple dejará de fabricar el iPod tras más de 20 años

ESTADOS UNIDOS.- Uno de los más grandes cambios revolucionarios para los dispositivos móviles fue cuando Apple lanzó el famoso iPod, uno de los terminales más conocidos y queridos por muchas personas ya que permitió al fin escuchar un centenar de música sin necesidad de estar cargando Cassettes, discos y demás, con el tiempo fue evolucionando y parece que ahora ha quedado obsoleto ya que los smartphones ahora pueden cumplir su función sin ningún inconveniente.

Aunque últimamente el iPod ya no tenía la popularidad de sus primeros años, mediante un comunicado de prensa, Apple ha hecho una especie de homenaje recordando sus inicios de este dispositivo y también todas sus evoluciones, para finalmente cerrar la nota haciendo promoción al iPhone 13 Pro Max así como el iPad.

La compañía tiene claro que descontinuar el iPod no significa acaba con su esencia principal, ya que la función de reproducir contenidos se ha expandido por todos sus demás dispositivos, los Mac, iPhone, iPads y el Apple TV, con todo esto hacen mención que el espíritu de este famoso dispositivo está presente en toda la compañía.

De acuerdo con las declaraciones del vicepresidente global Greg Joswiak, el último que quedaba a la venta dejará de fabricarse y por lo tanto solo estarán disponibles los que veamos en tienda, no habrá nuevas versiones y en cuanto las tiendas acaben con ellos el stock ya no se renovará más.

Seguramente este será un articulo de colección muy preciado por las personas que siguen a la empresa, recuerda que aún están a la venta en pleno 2022 pero que son los últimos, si quieres adquirir uno tienes que hacerlo antes de que se agoten por que ya no habrá mas, con esto ponen fin a una tradición de dispositivos con más de 20 años de historia y aunque muchas personas aún conservan el original u otras versiones Apple ha dado fin a esta serie de dispositivos.

Finalmente, la nota titulada en inglés “The Music Lives on” nos narra tambi��n cómo este producto le dio la vuelta al mundo y permitió a las personas acceder a muchas canciones, además actualmente puede acceder a más de 90 millones de temas disponibles en Apple Music, dentro de la nota también hay fotografías de los primeros dispositivos, los colores disponibles, años de lanzamiento y la llegada del iPod Touch.

Esta decisión es completamente normal e incluso algunas personas la consideran tardía debido a que las ventas de este han decaído y también como Apple lo ha indicado, todas las funciones ya están disponibles en otros dispositivos esto incluye a la bocina inteligente de Apple la Home Pod Mini, así que las personas no extrañaran sus funciones y demás ya que están presentes en toda la gama de dispositivos de la compañía.

Usuarios despiden al iPod en internet

Como era de esperarse, la noticia no paso desapercibido en las redes sociales, razón por la cual muchos usuarios en internet no dejaron pasar el momento para expresar su sentir respecto a la situación. Si bien, la mayoría agradeció el servicio de este producto, para otros las risas y los memes no se hicieron esperar.

Apple has officially discontinued….. the iPod RIP to my first ever tech purchase, an iPod touch 2nd genhttps://t.co/BJNfUXdHyc pic.twitter.com/KjCpmWDLqL — Marques Brownlee (@MKBHD) May 10, 2022

qepd ipod, el fin de una era mi ipod favorito fue el mini verde con el disco completo "silent alarm" de bloc party ^_^ cuál fue tu favorito? pic.twitter.com/YCNz0pbrsy — Fondeadora (@Fondeadora) May 10, 2022

Apple a descontinuado el iPod de manera oficial, uno de los productos con los que comenzó todo. pic.twitter.com/bmNqjpbymt — José Ramos / JosechTV (@josechtv) May 10, 2022

Kirby arrecho sin internet pic.twitter.com/OSilLMDJB1 — Ale Alejandro Ale Alejandro (@CervezaTipo) May 10, 2022

CON INFORMACIÓN DE HERALDO DE MÉXICO