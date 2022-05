Así puedes consultar el historial de lo que has visto en Netflix, Prime Video y otras plataformas

MÉXICO.- Las plataformas de streaming en la actualidad son bastantes y tenemos mucho contenido disponible para ver e incluso hay de muchos precios y para todo tipo de dispositivos tanto móviles como aquellos que tenemos en casa como pantallas de televisión y consolas de videojuegos.

Debido a que tenemos un catálogo muy amplio, algunas veces puede ocurrir que vimos una película o serie y queremos volver a verla y no encontramos donde la vimos, para esto las plataformas cuentan con un historial de visualización que nos indica todo lo que hemos visto e incluso algunas, cuando lo hemos visto.

¿Cómo visualizar el historial en Netflix?

Una de las plataformas más populares es Netflix, para poder visualizar el historial dentro de esta plataforma, solo es cuestión de iniciar sesión situarnos encima del perfil y aparece la función menú, dentro del menú en la parte inferior hay un apartado llamado Actividad de visualización que nos permitirá ver todo el historial de series y películas que hemos visto, además de esto podemos eliminar la película para que no la recuerde.

¿Cómo visualizar el historial en Apple TV?

Otra de las plataformas es Apple TV y aunque apenas está subiendo contenidos ya podemos acceder y disfrutar de los contenidos, en caso de que ya hayas visto algo dentro de esta aplicación y quieres acceder al historial, solo basta con abrirla y en la parte inferior hay un apartado que dice visto recientemente, si pulsamos en ver todo, podemos ver nuestro historial, si queremos borrar esto no es posible desde este apartado, necesitamos ir a la configuración y seguido de esto, borrar historial de reproducción.

¿Cómo visualizar el historial en Disney Plus?

Para el caso de Disney Plus está un poco limitado ya que solo contamos con la función de continuar viendo, dentro de este apartado podemos ver parte del historial de series y películas que hemos visto recientemente, aunque de momento no ofrece la función de eliminar el historial, esto aún está por integrarse dentro de la aplicación.

¿Cómo visualizar el historial en HBO?

Dentro de HBO no hay una lista oficial de historial o de todo lo que hemos visto, simplemente va añadiendo una lista de forma automática de series y tv en la pantalla de inicio, en este caso sí podemos eliminarla, para esto nos situamos en la película o serie y aparecer una “X” si pulsamos en la misma podemos eliminarla.

¿Cómo visualizar el historial en Amazon Prime Video?

En Amazon Prime Video es un poco distinto primero necesitamos iniciar sesión, ir a la cuenta y configuración, seguido de esto dice historial de visualización, dentro de este apartado podemos eliminar cada serie o película que hemos visto, aunque no hay manera de como borrarlo completamente puede hacerse de forma manual.

A pesar de que hay algunas plataformas que no ofrecen la función de ver el historial de forma directa o que incluso no ofrecen la función de eliminar el historial, con el paso del tiempo seguramente integrarán dicha acción ya que son plataformas nuevas que poco a poco están mejorando para ofrecer la mejor experiencia a todas las personas que las usan.