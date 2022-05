Buscan sin descanso

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Entre la maraña de recuerdos y los sentimientos a flor de piel, no titubean al decir de memoria la fecha en la que vieron por última vez a sus hijos, ese momento en que se convirtieron en desaparecidos.

Son las madres buscadoras que hoy no celebrarán el 10 de mayo.

Algunas lo pasarán en el campo, recorriendo el monte y la llanura para encontrar el indicio menos pensado, un rastro cualquiera que les permita hallarlos. Otras se distraerán en su trabajo, o cuidando a sus nietos.

Están las que perdieron contacto con sus hijos hace tres o cuatro meses, y quienes llevan más de una década extrañándolos.

Algunas sienten rabia, otras dolor, incertidumbre, pero en ningún caso resignación. No hay paz posible para ellas.

Eso es lo que las une, por más diferencias que puedan tener en los métodos, su común denominador es la esperanza que las mantiene de pie.

En un estado con más de 11 mil personas desaparecidas en el Registro Nacional, sus historias se multiplican en todas las regiones.

“Somos miles de personas que buscamos a nuestros hijos y aunque algunas mamás tal vez no salgan a buscarlos, de cualquier manera, en vida, en fosas, en lo que sea, no quiere decir que a su manera no los busquen, a su manera siempre esperan una noticia”, explica Josefina de León Mendoza, quien preside la Red de Desaparecidos de Tamaulipas, uno de los 34 colectivos que trabajan en el estado.

Su hija Cynthia desapareció en abril del 2012 cerca de Victoria.

Una década después, la activista no solo sigue firme en su búsqueda, sino que asegura sentirse cada vez más cerca de encontrarla.

“Yo hice la denuncia al día siguiente y la hice con la intención de que me fueran a ayudar a buscarla y me di cuenta, ahí mismo me dijeron que no salían a buscar personas”.

El esfuerzo de muchos ciudadanos como ella, ha logrado que las cosas cambien poco a poco.

“Han pasado 10 años se han empujado muchas cosas, porque han sido las víctimas, lo institucional no hubiera existido sin la exigencia de las víctimas, y se ha modificado, pero todavía falta que den resultados, porque estamos igual”.

Hoy, el Día de las Madres no existe para ella.

“El primer 10 de mayo tenía unos días de haber desaparecido, me la pasé revisando una habitación que ella tenía con cosas, y me daba mucho sentimiento, recibir mensajes de solidaridad de ese día, me agarré me salí de la casa, me agarre camine y camine toda la tarde, llegue hasta la noche a mi domicilio desesperada; para mí ese 10 de mayo fue horrible, entonces ni pensarlo, no existe para mí”.

En la misma situación está Graciela Pérez, la fundadora de Milynali Red, la asociación que lleva el nombre de su hija, desaparecida también desde hace casi 10 años.

“¿Cómo se le puede llamar el día de las madres? No lo tenemos, sí es un día de exigencia, es un día de gritos, es un día de lucha porque no los tenemos. ¿Por qué? a nosotras nos ‘desmadraron’”.

El 14 de agosto del 2012, se perdió para siempre el rastro de su hija y de cuatro familiares más: su hermano Ignacio y tres de sus sobrinos desaparecieron mientras viajaban de regreso de Estados Unidos a la Huasteca Potosina; la última vez que se supo de ellos estaban en las inmediaciones de Mante. Por eso ahí se ha concentrado su búsqueda y ahí está la base de operaciones de la Milynali Red.

Tras el primer impulso de salir a buscar, el golpe de realidad fue demoledor cuando se acercaron a la autoridad: “la respuesta primero fue que no hicieras nada, esa fue la primera respuesta que te quedaras en tu casa porque te iban a llamar”.

Lo que ellas querían era la búsqueda inmediata en campo, algo que no ocurrió.

“Mi mamá me dijo, vete a buscar, y la verdad es que yo no tengo nada que perder, es mi única hija hasta la fecha, me dedico a buscarla, no hago otra cosa más que buscarla, es la luz de mi vida, es lo que me mantiene en vida”.

Esa necesidad llevó a Graciela a mover cielo, mar y tierra. Igual que a Josefina y tantas otras madres que perdieron muchas cosas, entre ellas el miedo.

