¿Con quién cuenta Úrsula?

Después de que fue descubierta inflando facturas para presuntamente desviar recurso de su campaña, la diputada -y sobrina desconocida por el Presidente LÓPEZ OBRADOR- ÚRSULA SALAZAR MOJICA interpuso una queja ante el IETAM por violencia política en razón de género, pero fue desechada, ahora el caso toma otro curso, pues la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción entregó una solicitud al Congreso del Estado, para retirar el fuero a la diputada.La -por poco tiempo- dirigente de la bancada de MORENA en el Congreso de Tamaulipas denunció al Senador de la República, JULÉN RENTERÍA y a los diputados locales FÉLIX ‘MOYO’ GARCÍA, LUIS RENÉ ‘CACHORRO’ CANTÚ, MYRNA FLORES CANTÚ e IMELDA SANMIGUEL, y hay tantas pruebas en su contra, que en vez de perseguir a otros, URSULA sería acusada por el delito de cohecho.El “circo” que quiso armar para desviar el tema no le funcionó, fiel a las enseñanzas del tío intentó crear una “cortina de humo” pero al parecer es por pasos, primero debe aprender a sacar limpias las “aportaciones” y luego se aprende a armar “guiones” para entretener a la audiencia y a los votantes y después a crear cortinas de humo efectivas.Ahora aunque lo niegue, un peritaje ya demostró que el audio es verdadero y pese a que primero ella intentó victimizarse, expertos ahora la han exhibido de nueva cuenta, primero por infladora y después por mentirosa.“Dicho asunto se consideró competencia de ese Poder Legislativo”, sentenció la resolución del Instituto Electoral de Tamaulipas, por lo que al desechar la denuncia deberá ser remitida al Congreso local, lo que significa que no trascenderá su denuncia, pero sí será acusada e investigada formalmente.La carpeta de investigación se inició luego de la filtración de audios sobre llamadas telefónicas donde la diputada pidió a un proveedor del Conalep alterar las cantidades de facturas. Cuando los hechos se registraron, la ahora diputada fungía como Jefa de Recursos Humanos y Finanzas del plantel Tampico.Expertos de la Fiscalía Anticorrupción confirmaron la identidad de la voz como la de la sobrina de AMLO, a través de pruebas basadas en llamadas telefónicas difundidas en medios de comunicación y se emitió la solicitud dirigida al órgano legislativo para iniciar el proceso de investigación.De concretarse el proceso de desafuero, la Fiscalía Anticorrupción podrá realizar las indagatorias y esclarecer la presunta “alteración” de facturas, y sería el primer paso para iniciar la Declaración de Procedimiento de Enjuiciamiento Penal por el delito de cohecho.

Por cierto, entre los legisladores de Morena aumentan las apuestas para ver quién se quedará con la dirigencia de la bancada, porque después del fracaso de ARMANDO ZERTUCHE y la exhibida de ÚRSULA SALAZAR, ya están buscando un nuevo rostro para “salvar” la legislatura. Con pocos podrá seguir contando la “sobrina de oro”.Es curioso que justo en Morena, el partido de los tres principios, “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México”, justo estén haciendo lo contrario, ÚRSULA se suma a la lista de escándalos que iniciaron ERASMO GONZÁLEZ, OLGA SOSA, ROSY PÉREZ, CARLOS CANTUROSAS, y la lista continúa.

QUE CURIOSO

CÉSAR ‘TRUKO’ VERÁSTEGUI tuvo una exitosa gira por el sur de Tamaulipas, el sábado se reunió a puerta cerrada con integrantes del CIEST donde escuchó propuestas planteadas en 6 ejes prioritarios, más tarde se reunió con constructores y se hicieron compromisos puntuales para apoyarlo, era necesario porque algunos liderazgos de la CMIC Tamaulipas coquetean con los 2 candidatos punteros, pese a que han sido apoyados con obras, además de recibir otros apoyos, por lo que sería penoso que le dieran la espalda a quien sí los ha ayudado.Cerró con un masivo en Tampico que reunió a la plana mayor de la política del sur y enmarcando el evento el Gobernador Cabeza de Vaca y el Alcalde Nader, acompañaron a Truko. Las filas están cerradas.

Por Omar Reyes