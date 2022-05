La presencia de CARMEN LILIA CANTUROSAS VILLARREAL en diversas actividades en los Estados Unidos dicen que tuvieron consecuencias.

La alcaldesa de Nuevo Laredo, presumió el pasado 4 de mayo que estuvo en Washington, donde se reunió con el embajador de Estados Unidos en México, KEN SALAZAR y RACHEL POYNTER, Subsecretaria Adjunta para México y Canadá.

CARMEN LILIA en tono humilde, agradecía el respaldo de la Cónsul General de Estados Unidos en México, DEANNA KIM y el Mayor de Laredo, Texas, PETE SAENZ.

Tómelo como una casualidad o curiosa coincidencia, pero horas después del encuentro en Washington con altos funcionarios estadounidenses, cuando un Magistrado de un Tribunal Colegiado declaraba improcedente la orden de aprehensión en contra del ex alcalde CARLOS ENRIQUE CANTUROSAS VILLARREAL.

El magistrado consideró que se violentaron los derechos de CARLOS ENRIQUE, pues en los delitos que se le imputan no existe ninguna prueba de que el ex jefe edilicio sea culpable.

El magistrado LUIS ENRIQUE RODRÍGUEZ CANTÚ consideró que la orden de aprehensión es anticonstitucional, pues no existen pruebas de que el imputado haya cometido el delito o participó en su ejecución.

Se otorgó el amparo de la justicia federal al ex alcalde CARLOS ENRIQUE por la imputación de haber desviado recursos del municipio al autorizar 623 pagos a través de empresas factureras.

Los magistrados argumentaron que la Contraloría Municipal debió verificar la legalidad de las facturas y los pagos, no correspondía al jefe edilicio revisar nota por nota cada documento que firmaba. Como quien dice PEPE, “El Toro” es inocente.

Poco a poco se limpia el camino del actual coordinador de la campaña de Morena a la gubernatura, están pavimentando su retorno a la entidad, donde ya se nota la mano del candidato AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, que quiere a su coordinador en Tamaulipas en las últimas y definitivas semanas de campaña.

AMÉRICO cuida sus fichas en el ajedrez, que quede claro hasta el momento no lleva un caballo sacrificado, solamente una yegua que ya no da más. Al menos piensa que ya no es la más confiable en el hipódromo de Reynosa.

Claro, dentro de poco también tendrá que sacrificar otras fichas que de plano en la campaña solamente han sido un estorbo. No los despide hoy, pues tiene que seguir jugando al papel de la unidad y fortaleza rumbo al dia “D”.

En Madero, el Sistema Dif realizó el “Concurso de Creación de Juguetes con Material Reciclado” en el cual participaron más de 70 alumnos de primaria de distintas escuelas del municipio, con la finalidad de fomentar la sensibilidad del medio ambiente y potencializar la creatividad e imaginación de los concursantes.

Los juguetes ganadores fueron calificados por miembros del sistema DIF Madero y de la Dirección de Ecología, quienes revisaron que cumplieran con las características de: originalidad, creatividad y finalidad lúdica, aprovechamiento de materiales recuperados y número de materiales reutilizados que conformaron el juguete.

Por Juan Antonio Montoya Báez

