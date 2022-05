Elon Musk acusa amenazas de Rusia, teme por su vida

ESTADOS UNIDOS.- El multimillonario sudafricano, Elon Musk advirtió a través de Twitter que su vida corre peligro a raíz de un comunicado difundido por medios rusos en el que lo amagan por suministrar equipos de comunicación militar a las fuerzas castrenses de Ucrania.

“Del testimonio del jefe de estado mayor capturado de la 36ª Brigada de Infantería de Marina de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el coronel Dmitry Kormyankov, se deduce que el equipo de abonado en tierra de la compañía de satélites Starlink de Elon Musk fue entregado a los militantes del Batallón nazi de Azov y a los marinos ucranianos de Mariúpol en helicópteros militares”, reza el comunicado escrito en ruso que fue compartido por Musk.

El remitente del mensaje es el actual director de la corporación espacial rusa Roscosmos, Dmitri Rogozin, quien advirtió a Musk que habrá consecuencias por sus acciones: “Elon, serás responsable como un adulto, sin importar cuánto te hagas el tonto”, escribió en funcionario.

A lo que el empresario respondió que “no hay ángeles en la guerra” y que “si muero bajo circunstancias misteriosas, fue un gusto”. Incluso señaló que las palabra “Nazi” a la que refiere Rogozin no significa lo que él cree.

Su madre Maye Musk, reaccionó a la publicación diciendo que no le parecía gracioso pero su hijo, sin perder el tono humorístico, le respondió que hará su mejor esfuerzo para mantenerse con vida.

Musk vs Rogozin

Esta no es la primera vez que Rogozin y Musk tienen roces en redes sociales. El pasado marzo después de retar a un combate al presidente ruso, Vladimir Putin, de quien no obtuvo respuesta, el director de Roscosmos se ofreció para luchar mientras lo calificaba de “joven débil”.

“Tú, diablillo, aún eres joven. Compite conmigo débil; Solo sería una pérdida de tiempo. Adelanta a mi hermano primero”, comentó el funcionario a través de Twitter.

Starlink ayuda a Ucrania

Ante los temores porque el país en disputa quede incomunicado, el viceprimer Ministro y Ministro de Transformación Digital en Ucrania, Mykhailo Fedorov, ha pedido la ayuda de Musk, quien la ha brindado a través de Starlink, el proyecto de Space X que consiste en una red de satélites enfocada en ofrecer servicios de internet de banda ancha y cobertura mundial a bajo costo.

En el más reciente tweet del funcionario, agradeció al sudafricano por suministrar Starlinks y así mantener comunicadas a las familias ucranianas.

Can you see a Starlink? But it's here. While providers are repairing cable damages, Gostomel's humanitarian headquarter works via the Starlink. Thanks to @SpaceX and @USAID for supporting Ukraine with providing Starlinks, so Ukrainians can stay in touch with their families. pic.twitter.com/yaBFVyKyqM

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) May 8, 2022