Netflix ya tiene fecha para meter anuncios en su streaming

MÉXICO.- La advertencia estaba hecha y es que ya no es un secreto que el gigante del streaming, es decir Netflix, se enfrenta a problemas que han comenzado a mermar la forma en la que tradicionalmente se desarrollaba. Una de las cosas que buscan los ejecutivos de la empresa con sede en Los Gatos, California, es evitar que se compartan las contraseñas para tener acceso a su servicio, por lo que se ha pensado en un plan que resulte más económico y evite este tipo de actividades entre los usuarios.

Si bien lo que quiere la compañía es que no se usé la misma cuenta por varios usuarios, tampoco está dispuesta a perder ingresos y ahora, contra todos los pronósticos e incluso faltando a la esencia con la que nació el fenómeno mundial en el que se convirtió, se ha ideado un plan “económico” que va a incluir anuncios comerciales.

Además, la plataforma se ha puesto a trabajar con el fin de poner más estrictas sus medidas que pudieran evitar la acción de compartir cuentas, es de mencionar, que entre la oferta de streaming que existe en México, Netflix es la opción más costosa.

A partir de cuando NETFLIX va a tener comerciales

De acuerdo con lo publicado en The New York Times, este denominado plan con anuncios podría llegar a finales de 2022, específicamente en el último trimestre. Es de recordar que el pasado abril Netflix dio a conocer sus estados financieros del primer trimestre del año, en los cuales se pudo ver que, por primera vez en 10 años, perdió usuarios, siendo esta la situación que prendió los focos rojos y puso a trabajar a los ejecutivos quienes llegaron a la conclusión de que el plan con anuncios podría ser una buena opción ante la crisis.

No más cuentas compartidas

Asimismo, Netflix planea endurecer sus directrices para no permitir que las cuentas se compartan y de hecho han puesto en marcha algunas acciones ante ello. Las primeras pruebas se hicieron en algunos países como son: Chile, Costa Rica y Perú, donde se pidieron pagos extra para compartir la cuenta con personas que no viven en la misma casa.

CON INFORMACIÓN DE HERALDO DE MÉXICO