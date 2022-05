Ari Borovoy anuncia en redes que quiere ser diputado

MÉXICO.- El cantante y empresario Ari Borovoy anunció que buscará una diputación este 2022.

A través de un video en Twitter, el integrante de OV7 expresó su deseo de integrarse a la clase política del país.

Es un honor para mí compartir esta noticia que me llena de ilusión y fuerza para luchar por y para los ciudadanos. Gracias por el apoyo durante más de 33 años, lograremos una meta más juntos.

Ari Borovoy, contigo YO SÍ voy… ????????#AriDiputado pic.twitter.com/Dvvui8v3qC — ARI BOROVOY (@ARIBOROVOY) May 11, 2022

“Me conoces como artista, me conoces como actor, me conoces como productor, me conoces como manager, sin embargo, el día de hoy he tomado la decisión de participar en un nuevo reto para mí. Y me gustaría invitarte a que me acompañes como lo has hecho en los más de 30 años de carrera que me conoces. Contendré para diputado este año”.

Ari Borovoy no especificó por qué partido o en qué entidad podría abrirse esta posibilidad. Las elecciones para diputados federales en México son hasta 2024.

“En mi vida y en mi trayectoria he reorientado a muchos talentos, pero hoy quiero representarte a ti como ciudadano”, agregó en su mensaje.

El cantante aseguró que escuchará cada mensaje, positivo y negativo, y lanzó el hashtag #AriDiputado como parte de su precampaña. El lema de ésta será: “Ari Borovoy, contigo YO SÍ voy”.

Actualmente Ari Borovoy encabeza BoBo Producciones, empresa encargada del 90´s Pop Tour y formará parte de la gira de 30 años del exitoso grupo musical OV7.

