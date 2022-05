Así fue el reencuentro entre Laura Bozzo y Niurka Marcos

MÉXICO.- Luego de que tuvieron diferencias por algunas declaraciones, el reencuentro entre Niurka Marcos y la conductora Laura Bozzo se dio este martes tras el estreno del reality La Casa de los Famosos 2.

Cuando Bozzo entró a la casa donde permanerecerán encerrados, Marcos corrió a abrazarla con euforia, se tomaron de la mano e incluso la cubana la retó a un baile sensual.

Pero minutos más tarde, la alegría de Bozzo se desvaneció cuando sintió la presión del reality y quería salirse de la casa, por lo que Niurka llegó a tranquilizarla.

“Dame la mano para que la gente sepa que no es forzado. No voy a dejar que te vayas tan rápido, si no cómo me divierto, ni pienses que te vas”, le dijo Niurka Marcos.

Ya más tranquila la situación, Niurka le preguntó a Bozzo sobre su sexualidad y la tomó de la mano para continuar con la bienvenida al reality.

La pelea

Días previos al estreno de La Casa de los Famosos 2, Bozzo reclamó que aun cuando Niurka la había llamado vieja, momia y horrible, ella fue la encargada de sacar a la cubana del aire en un programa de TV Azteca años atrás.

Posteriormente, Niurka respondió en un programa que no llamó fea a la venezolana y que jamás la sacó del programa en el que estaba, ya que este era temporal, pues se trataba de un talk show que no podía competir con el que tenía Rocío Sánchez Azuara en la televisora.