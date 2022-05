Blanca Guerra revela si tuvo o no un romance con Vicente Fernández

MÉXICO.- La serie ‘El último rey: el hijo del pueblo’ sigue causando molestia y polémica entra la dinastía Fernández por no estar autorizada.

Pero no solo la familia de Vicente Fernández se ha molestado, en esta ocasión la actriz Blanca Guerra también luego de que dieran a entender que ella y el charro de Huentitán sostuvieron un romance.

En entrevista, Guerra respondió en un tono serie que en la producción “están equivocados y hacen lo que se les da la gana”.

“La verdad a mi me da risa y no me importa. Eso ya paso. Fuimos compañeros”, respondió desde la Cineteca Nacional.

¿Qué dijo sobre Eugenio Derbez?

Sobre Eugenio Derbez tampoco quiso hablar en esta ocasión para no entrar en polémicas.

Y es que tiempo atrás, Derbez afirmó que Blanca se burló de la película ‘No se aceptan devoluciones’, algo que ella negó. Y desde entonces prefiere evitar el tema.

Al ser parte de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas tuvo que ver la película y no le gustó.

Sin embargo, dijo que le da gusto que haya participado en la película ganadora del Oscar, pues le emociona que un compatriota triunfe y gane premios.

