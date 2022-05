CONIMER amenaza con bloquear carreteras y no votar por MORENA

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El líder nacional de la Confederación Nacional de Industriales, Metalúrgicos y Reciclados, Francisco Urióstegui declaró que el gobierno federal tiene un mes y medio para dar solución a la concesión de reciclaje, de no ser así, bloquearán las diferentes carreteras de 15 estados y de cara a las elecciones a gubernatura no darán ningún voto a MORENA.

El dirigente nacional aseguró que estas acciones son extremas, pero al no ver pronta solución deberán tomarlas.

En este sentido, Tamaulipas será partícipe del movimiento, ya que será un evento simultáneo.

“Hemos denunciado pero no proceden las denuncias en México, hoy es más difícil incluso imposible. Estamos viendo si hacemos un cierre nacional por tiempo indefinido, no quisiéramos afectar a los ciudadanos, no tienen la culpa pero vamos a hacer bloqueos intermitentes o podríamos dejar una arteria para que fluya el tráfico, no queremos afectar, jamás lo hemos hecho nuestras marchas son pacíficas”.

Detalló que, de llevarse la concesión dejarán 6 millones de personas sin empleo, de las cuales 5 mil son de la zona sur de Tamaulipas y norte de veracruz, además de 300 empresas pequeñas que hay en la región.

Francisco Urióstegui, dijo que tras entablar una conversación con Andrés Manuel López Obrador se sorprendió al conocer cuanto podían entregar de impuestos, y una vez que todo se realizó, los olvidó.

“Nos vamos a poner de acuerdo y creo que nuestro voto vale, le vamos a pedir a los compañeros que se toquen el corazón, que piensen en sus hijos porque en México debe estar en su lugar; a López Obrador le propusimos cuando me pidió un proyecto integral me comprometí a entregarle 100 mil millones de pesos de impuestos, me preguntó que cuánto se percibía de hacienda y hablamos de 300 mil millones de pesos y se sorprendió”.

